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مسؤول في جامعة بالهند ينصح الطلاب بالقتل بدلا من التقدم بالشكوى إليه

مسؤول في جامعة بالهند ينصح الطلاب بالقتل بدلا من التقدم بالشكوى إليه
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 يناير 2019 - 09:00

حث مسؤول كبير في جامعة هندية تديرها الدولة طلابه على قتل زملائهم الطلاب إذا ما واجهتهم أية مشكلة بدلا من التقدم بالشكوى إليه. ويأتي ذلك في خضم موجه من أعمال العنف تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء الولاية التي توجد بها المدرسة.

وقال Raja Ram Yadav في أحد الخطابات التي تمت إذاعتها: "إذا كنت طالبا بهذه الجامعة لا تأتي باكيا أبدا"، مضيفا: "إذا دخلت في قتال فأضربهم وإن أمكن اقتلهم وسنتولى الأمر هذا لاحقا".

وكان Yadav يتحدث يوم الجمعة في حدث جامعي في Ghazipur بولاية Uttar Pradesh، وهي أكبر ولاية في الهند من حيث عدد السكان، مع العلم أنه في المدينة نفسها تم رجم أحد ضباط الشرطة حتى الموت أثناء الاحتجاجات العنيفة يوم السبت، على الرغم من أنه لا يوجد دليل على وجود صلة بين تلك الأحداث.

الجدير بالذكر أن ولاية Uttar Pradesh هي ولاية مشهورة بالتوترات والجرائم الطائفية التي بسببها عانت الولاية من حوادث عنف شديدة في الأسابيع الأخيرة، من بينها قتل ضابط شرطة كبير ورجل في حادث عنف آخر في وقت سابق من دجنبر، بعد أن احتج بعض السكان المحليون لأنهم قالوا إنهم رأوا بعض الأشخاص وهم يذبحون بقرة، وهي حيوان مقدس في الثقافة الهندوسية.

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