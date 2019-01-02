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حكومة كاليفورنيا تكشف عن أول متجر لبيع الحيوانات الأليفة التي تم إنقاذها

حكومة كاليفورنيا تكشف عن أول متجر لبيع الحيوانات الأليفة التي تم إنقاذها
هسبريس - متابعة
الأربعاء 02 يناير 2019 - 18:16

من المقرر أن تصبح كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تحظر بيع القطط والكلاب والأرانب في متاجر الحيوانات الأليفة ما لم تكن من مراكز الانقاذ، ويعتبر هذا هو القانون الذي سيبدأ تنفيذه ابتداء من الأول من يناير، والذي تم وضعه كطريقة لقمع ما يسمي "مصانع القطط" و"مطاحن الجراء".

وقد ارتبطت العمليات التي تولد بها الحيوانات من أجل الربح بالظروف اللاإنسانية والمشاكل الصحية على المدي الطويل للحيوانات، ويجبر القانون الجديد متاجر الحيوانات الأليفة على تقديم سجلات عن أصل تلك الحيوانات أو مواجهة عقوبة قدرها 500$.

الجدير بالذكر أنه تم تقديم قانون إنقاذ الحيوانات الأليفة والتبني في الأصل من قبل عضو الجمعية Patrick O’Donnell ووقع عليه حاكم الولاية Jerry Brown في أكتوبر 2017، حيث أشار O’Donnell إلى أن القانون كان فوزا كبيرا لأصدقائنا ذوي الأرجل الأربع، وكذلك أيضا لدافعي الضرائب بالنظر إلى مبلغ 250 مليون دولار الذي ينفق كل عام لإيواء الحيوانات في الولاية.

ووفقا لما أعلنت عنه الجمعية الأمريكية لمنع القسوة على الحيوانات (ASPCA)، يتم وضع أكثر من 6.5 ملايين من الحيوانات الأليفة في ملاجئ الحيوانات في الولايات المتحدة كل عام.

كما رحب أيضا Judie Mancuso، رئيس منظمة التراحم الاجتماعي في المنظمات غير الحكومية، بالقانون عندما تم اقتراحه لأول مرة على أنه خطوة جريئة للأمام، ومع ذلك فقد عارض هذا التغيير نادي American Kennel الذي قال إن هذا سيعني أنه سيكون هناك المزيد من الناس ممن يشترون الحيوانات الأليفة التي لم تكن مناسبة لهم.

ويعتقد النقاد أن القانون الجديد سيجعل من الصعب على المالكين العثور على السلالات الشعبية، مشيرا إلى أن التاريخ الوراثي والطبي للحيوانات في المأوي ليس معروفا دائما.

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