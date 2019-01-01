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امرأة تتبرع بالكلى لزوجها السابق بعد سنوات من الطلاق

امرأة تتبرع بالكلى لزوجها السابق بعد سنوات من الطلاق
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 16:00

ماتزال تلك الوعود بالبقاء في حالة المرض والصحة على الرغم من مرور 20 عاما على الانفصال تثبت صحتها، حيث قررت Mary Zeigler التبرع لزوجها السابق Bill Henrichs بالكلى، تلك القصة التي بدأت تفاصيلها في سن الـ 14 ليقررا الزواج في سن الـ 18 ويتحدثان عن تلك الفترة قائلين إنهما ظلا ودودين على مر السنين طوال 24 عاما من أجل أطفالهما إلى أن قررا الانفصال في سن الـ 42 من العمر. وعلى الرغم من مرور 20 عاما على الانفصال، لم تنته هذه الوعود.

وبدأت القصة عندما علمت Mary Zeigler أن زوجها السابق Henrichs، المتزوج حاليا من زوجة تدعى Linda، يحتاج إلى التبرع بكلية؛ فهي تقول إن هذا التبرع لم يكن يشبه القرار الصعب، ولكنها شعرت بأنه ينادي: "هل يمكنك القدوم لمساعدتنا على جمع أوراق الشجر"، مؤكدة أن "هذا ما كنت أفكر فيه".

لتبدأ رحلة التبرع بمضيها شهرا قبل موعد زراعة الكلية في أكتوبر في تناول المياه النظيفة والأكل الصحي، حتى إن الطبيب أكد أن الكلية كانت ممتازة بشكل كبير، كما أشار الزوجان السابقان إلى أن أطفالهما يحبون أن يحكيا للجميع تلك القصة ويأملون أن تلهم غيرهم.

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