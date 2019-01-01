أب يقتل ابنته "دون قصد" أثناء شجاره مع والدتها

هسبريس - متابعة

منذ أن ولدت ابنته Laila، كان Ira Reid أباً محباً تمتلئ صفحته الشخصية على فسيبوك بصور لابنته، فقد كان الجميع يشير إلى أنه وابنته يظهران دائما كتوأم من درجة حبه لها، لكن للأسف عادة لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن؛ فقد ودع الأب ابنته بشكل مأساوي ولن يحصل على فرصة رؤية الصغيرة تكبر وتلهو أمام عينه، حيث تم القبض عليه بتهمة القتل دون قصد لأبنته Laila Reid أثناء مجادلة مع والدتها.

فعلي الرغم من أن الأب البالغ من العمر 38 عام وأبنته لا ينفصلان، حسبما أشارت والدة Laila، مؤكدة أنه دائما ما كان يقول إن الله قد باركهم بملاك، ومع ذلك فقد حدث ما لم يتوقع. ووفقا لما أعلنت عنه Alabama.com، فقد تلقى أحد الضباط صباح يوم السبت، بعد الساعة الـ 11.30، مكالمة حول حادث عنف أسري، وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث اكتشفوا أن الطفلة Laila، التي لا يتجاوز عمرها العامين، لا يمكنها التعافي من الكثير من الجروح بالرأس والوجه، وتم نقلها إلى مستشفى قريب، لكن للأسف توفيت.

وأشارت Oneshia، والدة الطفلة، إلى أنها كانت في حالة نقاش حاد مع زوجها، ولكن من غير الواضح سبب هذا النقاش، وفي نهايته قررت Oneshia الرحيل، وفي أثناء توجهها على السيارة للمغادرة، قام Ira Reid بإلقاء أداة حادة من النافذة، لكن للأسف أصابت الطفلة، مما أدى إلى وقوع إصابات أدت إلى موتها، ومن ثم إلقاء القبض على الأب بتهمة القتل وبالعنف المنزلي من الدرجة الـ 2 و3.