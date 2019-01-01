أم تقتل طفلها ثم تُرسل صورة جثته إلى أبيه.. والسبب الغيرة!

هسبريس - متابعة

لقد ألقي القبض على امرأة تدعي "كريستيان كلارك"، البالغة من العمر 21 عامًا، بعد أن اعترفت بقتل ابنها الصغير، ومحاولتها لخنق ابنتها.

وكان السبب وراء قيام كلارك بهذا الفعل الشنيع هو "تأديب" زوجها وأب الأطفال المدعو "أندريه جونيور برايس"، بعد أن اكتشفت خيانته لها. وعلى الرغم من أن الخيانة شيء بشع، فإنه لا يوجد أبشع مما فعلته كلارك مع طفليها.

وحدث ذلك عندما كانت كلارك تتحدث ذات أمس إلى برايس وتتشاجر معه عبر الهاتف، إذ إن برايس قال لها إنه لن يعود إلى المنزل بعد العمل؛ وهو ما أثار شكوك كلارك، حيث زعمت بأنه سيذهب إلى منزل امرأة أخرى، على الرغم من نفي برايس المستمر لتلك الشكوك.

وبعد أن ظلت الشكوك والغيرة تطاردها، قامت كلارك بإرسال رسالة نصية إلى زوجها تحذره من أنها ستقوم بقتل الأطفال إذا لم يستجيب إليها. وبعد أن استمر برايس في تجاهل رسائل كلارك، قامت الأخيرة بإرسال مقطع فيديو لها وهي تقوم بخنق طفليها اللذين يتراوح عمريهما بين 17 شهرًا وسنتين، حتى مات طفلها الصغير.