24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5808:3013:3616:1218:3419:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين (5.00)

  2. "تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة (5.00)

  3. رسالة إلى الأستاذ المحامي محمد الهيني (5.00)

  4. وزير الداخلية الألماني يطالب بتسهيل طرد لاجئين (5.00)

  5. إحصائيات رسمية .. المغاربة أكثر المهاجرين غير النظاميين في إسبانيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | أم تقتل طفلها ثم تُرسل صورة جثته إلى أبيه.. والسبب الغيرة!

أم تقتل طفلها ثم تُرسل صورة جثته إلى أبيه.. والسبب الغيرة!

أم تقتل طفلها ثم تُرسل صورة جثته إلى أبيه.. والسبب الغيرة!
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 01 يناير 2019 - 21:00

لقد ألقي القبض على امرأة تدعي "كريستيان كلارك"، البالغة من العمر 21 عامًا، بعد أن اعترفت بقتل ابنها الصغير، ومحاولتها لخنق ابنتها.

وكان السبب وراء قيام كلارك بهذا الفعل الشنيع هو "تأديب" زوجها وأب الأطفال المدعو "أندريه جونيور برايس"، بعد أن اكتشفت خيانته لها. وعلى الرغم من أن الخيانة شيء بشع، فإنه لا يوجد أبشع مما فعلته كلارك مع طفليها.

وحدث ذلك عندما كانت كلارك تتحدث ذات أمس إلى برايس وتتشاجر معه عبر الهاتف، إذ إن برايس قال لها إنه لن يعود إلى المنزل بعد العمل؛ وهو ما أثار شكوك كلارك، حيث زعمت بأنه سيذهب إلى منزل امرأة أخرى، على الرغم من نفي برايس المستمر لتلك الشكوك.

وبعد أن ظلت الشكوك والغيرة تطاردها، قامت كلارك بإرسال رسالة نصية إلى زوجها تحذره من أنها ستقوم بقتل الأطفال إذا لم يستجيب إليها. وبعد أن استمر برايس في تجاهل رسائل كلارك، قامت الأخيرة بإرسال مقطع فيديو لها وهي تقوم بخنق طفليها اللذين يتراوح عمريهما بين 17 شهرًا وسنتين، حتى مات طفلها الصغير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.