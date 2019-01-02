5 حقائق مثيرة لا تعرفها عن برج إيفل الشهير بفرنسا

هسبريس - متابعة

يعتبر برج إيفل من أبرز المعالم السياحية في العالم، حيث يأتي الناس من جميع أنحاء العالم لزيارته والتمتع برؤية مظهره المميز والأنيق؛ ولكن خلف هذا المظهر الأنيق، يوجد بعض الحقائق المثيرة التي قد لا تكون تعرفها.

إليك بعض الحقائق المثيرة حول برج إيفل.

1ـ لم يُصمم من قِبل جوستاف إيفل

في الواقع، لم يقم جوستاف إيفل بتصميم برج إيفل بنفسه، بل إن واحدًا من موظفيه؛ المهندس موريس كيشلين قام بذلك!

ففي البداية، رفض جوستاف الرسوم التخطيطية الأصلية لكيشلين، حيث وصفها بأنها ليست جذابة بما فيه الكفاية؛ ولكن بعد الموافقة على تصميمات كيشلين النهائية في عام 1884، تم بالفعل بناء برج إيفل بهذا الشكل.

2ـ رفضته إسبانيا

في البداية، كان برج إيفل يستهدف مدينة برشلونة في إسبانيا؛ ولكن تم رفضه بسبب اعتقاد الإسبانيين أنه سيكون قبيحا وغير عملي.

3ـ كان لونه أصفر

لم يكن برج إيفل برونزي اللون منذ تشييده، فقد جرت إعادة طلاؤه 18 مرة، بمعدل مرة كل 7 سنوات. ومن بين هذه المرات، كان برج إيفل يتمتع باللون البني المحمر والبني الكستنائي والأصفر.

4ـ كان من المفترض أن يتم تفكيكه في عام 1909

في البداية، كان برج إيفل مجرد مبنى "مؤقت"، حيث كان من المفترض أن يتم إزالته بعد 20 عامًا من تشييده. ولكن قرر مسؤولو المدينة إبقاءه مع تصاعد التوترات نحو الحرب العالمية الأولى، حيث كان ارتفاع البرج أحد المصادر المهمة لنقل الإرسال اللاسلكي.

5ـ حاول هتلر هدمه

في عام 1944، أمر هتلر الجنرال Von Choltitz بهدم برج إيفل إلى جانب مدينة باريس بأكملها. ولكن لحسن الحظ، رفض الجنرال القيام بتلك المهمة بسبب تقديره وحبه لهذه المدينة.