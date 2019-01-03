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الرئيسية | منوعات | طفل 3 سنوات يختنق حتى الموت بسبب الاحتفال بالسنة الجديدة على الطريقة الإسبانية

طفل 3 سنوات يختنق حتى الموت بسبب الاحتفال بالسنة الجديدة على الطريقة الإسبانية

طفل 3 سنوات يختنق حتى الموت بسبب الاحتفال بالسنة الجديدة على الطريقة الإسبانية
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 10:00

اختنق طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات حتى الموت بعد تناول 12 حبة من العنب بسرعة في منتصف الليل للاحتفال بالعام الجديد، ولكن بالطريقة الإسبانية، لتهرع الشرطة على الفور إلى منزل عائلة الطفل التي تعيش في الإكوادور، لتصطحبه إلى المستشفى في منتجع خيخون على خليج بسكاي.

وبدأ الأطباء محاولات لإسعاف الطفل لمدة ساعة دون أي جدوى. ويأتي الحادث نتيجة بعض التقاليد الإسبانية التي يبتلع فيها الكثير من الإسبانيين 12 نوعا من العنب على مدار الساعة عند منتصف الليل لاعتقادهم أنها تجلب الحظ مع بداية العام الجديد. ولكن عادة لا تسمح الأسر للأطفال بالمشاركة في هذه التقاليد، لأن من الصعب عليهم تناول العنب بسرعة.

وعادة ما يحذر الأطباء من خطورة أكل العنب على الأطفال، إذ يتسبب لهم في حالة من الاختناق بسبب ملمسه الناعم الذي قد يتسبب في انسداد المسالك الهوائية، كما تصعب إزالته.

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