على طريقة الأبطال الخارقين .. شاب يقفز داخل سيارة تتحرك لينقذ سائقها

هسبريس ـ مُتابعة

كان للصدفة دور كبير هذه المرة، إذ تواجد الشاب Randy Thompson، البالغ من العمر 39 عاما، في هذا المكان، وهو من سكان Dixon بـIllinois، فعمل على إنقاذ موقف كاد يتسبب في كارثة؛ وكأنها إحدى قصص الأبطال الخارقين.

اكتشف الشاب أن سائق سيارة يعاني من نوبة على إحدى الطرق السريعة المزدحمة، ودون تفكير تفاعل في واحدة من أكثر الأعمال البطولية التي التقطتها الكاميرات. فوفقاً لما أعلنته صحيفة واشنطن بوست، رصد الشاب السيارة للمرة الأولى عند كسرها إشارة مرور حمراء عند أحد التقاطعات المزدحمة، وإدراكاً منه أن هذا السلوك غير معتاد، بدأت غرائز Thompson الأساسية في الاندفاع، ليقوم الشاب بإيقاف شاحنته في الاتجاه المعاكس عبر الطريق السريع لعرقلة السير، ثم تخلى عنها وركض بكامل قوته نحو السيارة المنكوبة؛ وفي دور جيمس بوند أو شخصيات الأبطال الخارقين، يقفز الشاب من نافذة السيارة المفتوحة لينقذ الموقف.

وقال الشاب لصحيفة Chicago Tribune: "لم أكن أعرف أي شيء آخر..انتظرت حتى أستطيع أن أحصل على مسافة نصف سيارة ثم أوقفت شاحنتي بزاوية وقفزت مسرعا منها. كنت قلقا من إمكانية القيام بهذا ولكن رأيت أني قد تواجدت في المكان المناسب فحسب، وبعد ثوان وصلت الشرطة إلى مكان السيارة واستدعت سيارة الإسعاف للسائق".