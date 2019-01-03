24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:37
|16:12
|18:35
|19:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سبيك .. دعوات التكفير
- الحموشي يدخل على خط تصوير "مِثلي مراكش"
- "يناير ساخن" ينتظرُ الحكومة .. هل ينقذُ الشارع "كبرياء النّقابات"؟
- نهضة بركان يفرض التعادل على الوداد الرياضي
- هدف ياجور ينقذ الرجاء من الهزيمة أمام وجدة
"البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين (5.00)
مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)
البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
على طريقة الأبطال الخارقين .. شاب يقفز داخل سيارة تتحرك لينقذ سائقها
كان للصدفة دور كبير هذه المرة، إذ تواجد الشاب Randy Thompson، البالغ من العمر 39 عاما، في هذا المكان، وهو من سكان Dixon بـIllinois، فعمل على إنقاذ موقف كاد يتسبب في كارثة؛ وكأنها إحدى قصص الأبطال الخارقين.
اكتشف الشاب أن سائق سيارة يعاني من نوبة على إحدى الطرق السريعة المزدحمة، ودون تفكير تفاعل في واحدة من أكثر الأعمال البطولية التي التقطتها الكاميرات. فوفقاً لما أعلنته صحيفة واشنطن بوست، رصد الشاب السيارة للمرة الأولى عند كسرها إشارة مرور حمراء عند أحد التقاطعات المزدحمة، وإدراكاً منه أن هذا السلوك غير معتاد، بدأت غرائز Thompson الأساسية في الاندفاع، ليقوم الشاب بإيقاف شاحنته في الاتجاه المعاكس عبر الطريق السريع لعرقلة السير، ثم تخلى عنها وركض بكامل قوته نحو السيارة المنكوبة؛ وفي دور جيمس بوند أو شخصيات الأبطال الخارقين، يقفز الشاب من نافذة السيارة المفتوحة لينقذ الموقف.
وقال الشاب لصحيفة Chicago Tribune: "لم أكن أعرف أي شيء آخر..انتظرت حتى أستطيع أن أحصل على مسافة نصف سيارة ثم أوقفت شاحنتي بزاوية وقفزت مسرعا منها. كنت قلقا من إمكانية القيام بهذا ولكن رأيت أني قد تواجدت في المكان المناسب فحسب، وبعد ثوان وصلت الشرطة إلى مكان السيارة واستدعت سيارة الإسعاف للسائق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
Authorities have hailed a northern Illinois man a hero after he jumped through the open window of a moving car to save the driver, who was having a seizure. Randy Tompkins, of Dixon, was driving his truck Friday afternoon when he spotted a car driving in the wrong lane heading right at him. He jumped from his truck and through the passenger window of the slowly moving car and stopped it from any further movement