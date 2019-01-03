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الرئيسية | منوعات | على طريقة الأبطال الخارقين .. شاب يقفز داخل سيارة تتحرك لينقذ سائقها

على طريقة الأبطال الخارقين .. شاب يقفز داخل سيارة تتحرك لينقذ سائقها

على طريقة الأبطال الخارقين .. شاب يقفز داخل سيارة تتحرك لينقذ سائقها
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 13:04

كان للصدفة دور كبير هذه المرة، إذ تواجد الشاب Randy Thompson، البالغ من العمر 39 عاما، في هذا المكان، وهو من سكان Dixon بـIllinois، فعمل على إنقاذ موقف كاد يتسبب في كارثة؛ وكأنها إحدى قصص الأبطال الخارقين.

اكتشف الشاب أن سائق سيارة يعاني من نوبة على إحدى الطرق السريعة المزدحمة، ودون تفكير تفاعل في واحدة من أكثر الأعمال البطولية التي التقطتها الكاميرات. فوفقاً لما أعلنته صحيفة واشنطن بوست، رصد الشاب السيارة للمرة الأولى عند كسرها إشارة مرور حمراء عند أحد التقاطعات المزدحمة، وإدراكاً منه أن هذا السلوك غير معتاد، بدأت غرائز Thompson الأساسية في الاندفاع، ليقوم الشاب بإيقاف شاحنته في الاتجاه المعاكس عبر الطريق السريع لعرقلة السير، ثم تخلى عنها وركض بكامل قوته نحو السيارة المنكوبة؛ وفي دور جيمس بوند أو شخصيات الأبطال الخارقين، يقفز الشاب من نافذة السيارة المفتوحة لينقذ الموقف.

وقال الشاب لصحيفة Chicago Tribune: "لم أكن أعرف أي شيء آخر..انتظرت حتى أستطيع أن أحصل على مسافة نصف سيارة ثم أوقفت شاحنتي بزاوية وقفزت مسرعا منها. كنت قلقا من إمكانية القيام بهذا ولكن رأيت أني قد تواجدت في المكان المناسب فحسب، وبعد ثوان وصلت الشرطة إلى مكان السيارة واستدعت سيارة الإسعاف للسائق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - haytam77 الخميس 03 يناير 2019 - 13:33
June 05, 2017
Authorities have hailed a northern Illinois man a hero after he jumped through the open window of a moving car to save the driver, who was having a seizure. Randy Tompkins, of Dixon, was driving his truck Friday afternoon when he spotted a car driving in the wrong lane heading right at him. He jumped from his truck and through the passenger window of the slowly moving car and stopped it from any further movement
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3
2 - جبلي ابن الجبل الخميس 03 يناير 2019 - 13:33
كن كانت فالمغرب كانو غيعملو اكثر من هيدا غينقز داخل السيارة و يسرق لي فيها و يهرب
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5
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