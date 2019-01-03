24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:3716:1218:3519:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. "البيكيني بأموال الشعب" يشعل حرب تدوينات بين حاجي وماء العينين (5.00)

  2. مدير الإعلام للرئيس الفرنسي يغادر قصر الإيليزي (5.00)

  3. مبروكي يبرئ الإسلام ويتهم "غياب الديمقراطية" في جريمة شمهروش (5.00)

  4. وزير الداخلية الألماني يطالب بتسهيل طرد لاجئين (5.00)

  5. البيضاء "تتنفس تحت الأزبال" .. وعمال النظافة يُلوّحون بالإضراب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | رضيع ينجو بعد احتجاز 35 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار

رضيع ينجو بعد احتجاز 35 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار

رضيع ينجو بعد احتجاز 35 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 03 يناير 2019 - 16:12

تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 أشهر بعد أن أمضى أكثر من 35 ساعة في ظروف تكاد تكون تحت الصفر، تحت أنقاض مبني منهار بروسيا.

يأتي هذا بعد أن علقت أطقم الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين مؤقتا يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن بقايا مجمع الشقق المؤلف من 10 طوابق غير مستقر، عقب انفجار الغاز الذي وقع بداية العام الجديد.

ولكن في وقت لاحق، سمع عمال الإنقاذ طفلا يصرخ، ليهرع الجميع محاولين إنقاذه. وحسبما أعلن الحاكم الإقليمي في الحساب الخاص على "تويتر": "ظل الطفل علي قيد الحياة طوال هذه الفترة لأنه كان بسرير الأطفال".

واضطر عمال الإنقاذ إلى قطع الكثير من الحطام حتى يتمكنوا من الوصول إلى الطفل، مضيفين أنه نجا على الأرجح لأنه تم دفع جسمه على مرتبة الأطفال، بالإضافة إلى أن المكان كان يسمح بتدفق الهواء من حوله.

وخلال الليل تم نشر مدافئ قوية لتدفئة الأنقاض، في وقت كان العمال يتسابقون مع الوقت للعثور على عشرات الأشخاص الذين بقوا في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع في مدينة Magnitogorsk، حيث تأكد مقتل 9 أشخاص. لكن السلطات أشارت إلى أن 32 شخصا في عداد المفقودين، إذ إن جميع السكان كانوا نائمين وقت الانفجار، مع الإشارة إلى أن فرص الحصول على ناجين بدأت تتضاءل.

كما تقول وزارة الصحة الروسية إن الطفل في حالة خطيرة للغاية، فقد كان يعاني من برودة شديدة، بالإضافة إلى إصابة في الرأس وعدد من الكسور المتعددة في الساق، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

كما تحدث مسؤول الطوارئ قائلا إن والدة الطفل على قيد الحياة. وتم جمع شمل الاثنين في أحد المستشفيات بعد أن تم إنقاذ الطفل لاحقا؛ بينما تم نقل الأم إلى مستشفي بموسكو لتلقي مزيد من العلاج الطبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أقديم عبدالصمد الخميس 03 يناير 2019 - 16:43
إنها المشيئة و القدرة اﻹلهية التي تحير و يعجز أمامها أمهر اﻷطباء...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - jawad الخميس 03 يناير 2019 - 17:10
" وخلال الليل تم نشر مدافئ قوية لتدفئة الأنقاض" أفكار و حلول مهما تكن تكلفتها فقط لإنقاذ طفل رضيع !!! أين نحن المسلمين من هذا؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.