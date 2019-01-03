رضيع ينجو بعد احتجاز 35 ساعة تحت أنقاض مبنى منهار

هسبريس ـ مُتابعة

تم إنقاذ طفل يبلغ من العمر 10 أشهر بعد أن أمضى أكثر من 35 ساعة في ظروف تكاد تكون تحت الصفر، تحت أنقاض مبني منهار بروسيا.

يأتي هذا بعد أن علقت أطقم الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين مؤقتا يوم الثلاثاء، وسط مخاوف من أن بقايا مجمع الشقق المؤلف من 10 طوابق غير مستقر، عقب انفجار الغاز الذي وقع بداية العام الجديد.

ولكن في وقت لاحق، سمع عمال الإنقاذ طفلا يصرخ، ليهرع الجميع محاولين إنقاذه. وحسبما أعلن الحاكم الإقليمي في الحساب الخاص على "تويتر": "ظل الطفل علي قيد الحياة طوال هذه الفترة لأنه كان بسرير الأطفال".

واضطر عمال الإنقاذ إلى قطع الكثير من الحطام حتى يتمكنوا من الوصول إلى الطفل، مضيفين أنه نجا على الأرجح لأنه تم دفع جسمه على مرتبة الأطفال، بالإضافة إلى أن المكان كان يسمح بتدفق الهواء من حوله.

وخلال الليل تم نشر مدافئ قوية لتدفئة الأنقاض، في وقت كان العمال يتسابقون مع الوقت للعثور على عشرات الأشخاص الذين بقوا في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع في مدينة Magnitogorsk، حيث تأكد مقتل 9 أشخاص. لكن السلطات أشارت إلى أن 32 شخصا في عداد المفقودين، إذ إن جميع السكان كانوا نائمين وقت الانفجار، مع الإشارة إلى أن فرص الحصول على ناجين بدأت تتضاءل.

كما تقول وزارة الصحة الروسية إن الطفل في حالة خطيرة للغاية، فقد كان يعاني من برودة شديدة، بالإضافة إلى إصابة في الرأس وعدد من الكسور المتعددة في الساق، وانخفاض درجة حرارة الجسم.

كما تحدث مسؤول الطوارئ قائلا إن والدة الطفل على قيد الحياة. وتم جمع شمل الاثنين في أحد المستشفيات بعد أن تم إنقاذ الطفل لاحقا؛ بينما تم نقل الأم إلى مستشفي بموسكو لتلقي مزيد من العلاج الطبي.