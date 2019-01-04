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الرئيسية | منوعات | بالصور .. هذه أغرب تصميمات تفاصيل فنية وإبداعية وغريبة أيضا

بالصور .. هذه أغرب تصميمات تفاصيل فنية وإبداعية وغريبة أيضا

بالصور .. هذه أغرب تصميمات تفاصيل فنية وإبداعية وغريبة أيضا
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 04 يناير 2019 - 10:00

من المعروف أن فن النحت يلهم الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، والبعض من هذه الأعمال الفنية قد وجد للمتعة البصرية، وقام بصناعته فنانون بهدف إبهار المشاهدين بأقصى درجة، والتعبير عن فكرة أو موقف ما؛ وهنالك أيضاً المنحوتات التذكارية والوطنية، والتي ترتبط عادة بأشخاص أو مناسبات يتم تخليدها بعمل فني أو نحت تمثال للذكرى والرمزية التعبيرية؛ لكن أحياناً يكون النحت عمل في شدة الدقة والإبهار بمجرد أن تقع عيناك عليه، حتى إنك في بعض الأحيان لا تصدق أن هذا عمل يدوي.

إليكم مجموعة رائعة من المنحوتات المدهشة والمثيرة للإعجاب، والتي ستخطف الأبصار إلى درجة أنك تنخدع بكونها حقيقية.

تمثال Yuanyang II.

تمثال Shadow in the Wat، والذي يشير إلى ضرورة الاهتمام بالبيئة.

تمثال Gaia..عالمنا يحتاج إلى الحب والرعاية.

تمثالThe Passage.. كان هناك شيء وسيغادر في وقت قريب أو بعيد.

تمثال Big Adventure..هناك دائما غرف خرافية في حياتنا.

تمثال Suspended.. نتمنى أن تكون لنا فرصة في التأرجح هناك.

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