طريف جدا .. رجل يصرخ ضد عنكبوت .. والشرطة تتدخل

هسبريس - متابعة

أكدت الشرطة في غرب أستراليا أنها أرسلت وحدة شرطية للتدخل السريع بعد أن تلقت مكالمة طوارئ من أحد المارة، أبلغ خلالها عن سماع صوت طفل يبكي بقوة مع صوت رجل بالغ يصرخ "لماذا لا تموت؟"؛

وهو الأمر الذي أثار فزعا لدى المتصل ليسرع إلى الاتصال بالنجدة، والتي سرعان ما استجابت للنداء، إلا أن الأمر كان ينطوي على تفاصيل أكثر، إذ تبين أن صراخ الرجل موجه إلى عنكبوت. والأمر الذي زاد الطين بلة أن هذا الشخص مصاب برهاب حاد من الحشرات، خاصة العناكب، الأمر الذي جعله يطلق مثل هذا الصراخ مع بكاء طفله الصغير من الفزع بالطبع، ما جعل المارة يرتابون للموقف.

واعتذر الرجل لرجال الشرطة، موردا أن حالة الخوف المرضي لديه من العناكب تحديداً كانت السبب في سوء الفهم. ولم تحدث أي إصابات في الحادثة باستثناء هذا العنكبوت، مثير القضية بالكامل.