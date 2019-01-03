مهمة استكشاف للجانب المظلم من القمر بدأت

هسبريس - متابعة

تقول الصين إنها نجحت في هبوط مركبة فضائية على الجانب البعيد من القمر، مع العلم أنها أول محاولة ناجحة من هذا النوع على الإطلاق؛ ففي الساعة الـ10.26 بتوقيت بكين هبط Chang’e-4 في حوض القطب الجنوبي في أيتكن، وهو يحمل أدوات جيولوجية لتحليل المنطقة غير المستكشفة من القمر.

وينظر إلى هذا الهبوط على أنه علامة رئيسية في استكشاف الفضاء، مع العلم أنه كانت هناك العديد من المهمات إلى القمر في السنوات الأخيرة، أو التحليق بواسطة الطيران. وكان آخر هبوط هو أبولو قبل 17 عاما عام 1972.

لقد أرسل بالفعل Chang'e-4 أول صورة من السطح، والتي قامت بمشاركتها وسائل الإعلام الحكومية، مع عدم وجود ارتباط مباشر للاتصال؛ لذلك يجب أن تنقل جميع الصور والبيانات من قمر صناعي منفصل قبل أن يتم ترحيلها إلى الأرض.

لكن لماذا هذا الهبوط مهم جدا؟

هبطت مهمات القمر السابقة على الوجه المقابل للأرض، الجانب المضيء، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تنزل فيها أي مهمة بنجاح على الجانب الآخر البعيد غير المستكشف الوعر والمظلم؛ فقد تحطمت بعض المركبات الفضائية في هذا الجانب البعيد.

فيما قال Ye Quanzhi عالم معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا لـ BBC إن هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها الصين، وهو شيء لم تحاوله أي قوى فضائية أخرى.

وتم إطلاق Chang'e-4 من مركز Xichang لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين يوم الـ 7 من دجنبر، ووصلت على مدار القمر يوم الـ 12 من دجنبر؛ وقالت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إنه تم توجيهها بعد ذلك لتخفيض نفسها حول القمر وحرصها على تحديد العقبات وتجنبها.

ويهدف Chang'e-4 إلى استكشاف مكان يسمى Von Kármán crater، يقع داخل حوض South Pole-Aitken (SPA. هذا الهيكل هو أكثر من 2500 كيلومتر (1550 ميلا) في القطر، وبعمق 13 كلم، ويعد أكبر وأعمق حوض على سطح القمر.