شخص يرفع دعوى قضائية للحصول على وجبات سريعة مجانية مدى الحياة

هسبريس ـ مُتابعة

تقدم رجل بدعوى قضائية ضد مطاعم الوجبات السريعة "برغر كينغ" للمطالبة بإلزام هذه السلسلة الشهيرة بـ"تنفيذ وعدها" بإطعامه مجانا مدى الحياة بعد أن ظل عالقا في دورة المياه بأحد الفروع لأكثر من ساعة.

وقرر كورتيس برونر، الأمريكي البالغ 50 عاما، التقدم بدعوى قضائية في مقاطعة مالتنوما في أوريغون، بالولايات المتحدة، بعد أن قررت سلسلة المطاعم الأمريكية، بشكل أحادي الجانب، إلغاء الوعد الذي قطعه له مسؤول الفرع منتصف الشهر الماضي بعدما ظل المدعي محتجزا داخل دورة المياه إلى أن جاء تقنني متخصص لفتح الباب له.

وقال برونر، ضمن تصريح لصحيفة "ذا أوريغونيان" المحلية، "هذا المكان تضطر فيه لحبس أنفاسك وتدخل وتخرج منه سريعا، لكن هذا الخيار لم يكن متاحا لي"، مؤكدا أنه حين تمكن أخيرا من الخروج كانت "رائحة البول تنبعث منه".

وفي تلك اللحظة، وعده مسؤول فرع "برغر كينغ" بأنه، كتعويض له عما حدث، سيحصل على "طعام مجاني مدى الحياة"، وهو مقترح قبله برونر، ومنذ ذلك اليوم ظل يذهب يوميا لتناول الغداء في مطعم الوجبات السريعة على مدار 13 يوما متتاليا، وأحيانا كان يذهب مرتين في اليوم. لكن عقب مرور اليوم الـ13 أخطره العاملون أن رئيس السلسلة في المنطقة أمرهم بإلغاء الاتفاق.

ويطالب برونر حاليا بإلزام سلسلة المطاعم بتنفيذ الوعد الأصلي الذي قطعه له مسؤول الفرع ليتناول وجبات مجانية كما يحلو له طوال حياته، أو على الأقل منحه وجبة أسبوعية خلال ما تبقى له من العمر.

وقال برونر: "قد يجد البعض الأمر مضحكا لكن لا يوجد ما يثير الضحك حين تبقى محبوسا في دورة مياه باردة ورطبة على مدار ساعة. إنها مسألة شرف. كان بإمكانهم أن يقولوا لي: سنقدم لك وجبتك القادمة مجانا، وكان الأمر سينتهي عند ذلك، لكن هذا لم يكن العرض الذي قدموه لي".