العثور على طفل تائه بينما والداه لا يعرفان أصلاً أنه بالخارج

هسبريس - متابعة

وجد والدان طفلا صغيرا أثناء تجولهما في الشوارع؛ ولكنه كان حافي القدمين دون معطف، ولم يدركا في هذا الوقت أنه قد يكون مفقودا، وقد ادعى أحد الجيران أن الأسرة التي قد وجدت الطفل دعته لرعايته.

فقد لاحظ Richard Collins من Torquay في Devon والذي وجد الطفل في الساعة 1:30 من يوم الأربعاء واقتادوه إلى داخل المنزل قبل أن يتم استدعاء الشرطة، حيث اعتنت الأسرة بهذا الطفل لمدة ساعتين بينما تتبعت السلطات والديه، فيما قال ساكن آخر إنه رأى صبيا في الثامنة من العمر وكانت قدرته على الحديث محدودة للغاية ولكنه كان يبدو نظيفا ولكن دون أن يرتدي أي أحذية أو جوارب.

والمفاجئ هو أن الشرطة عندما توصلت إلى ذويه وهما امرأة في الـ40 من عمرها ورجل في الـ 30 لديهم ستة أطفال في مراحل عمرية مختلفة ولا يعرفوا أي شيء عن خروج الطفل أو ضياعه ولم يلاحظوا من الأساس أنه خرج من المنزل، ليتم القبض عليهما بتهمة الإهمال، وسيتم إطلاق سراحهما بكفالة قبل يوم الـ30 من يناير، وستتولى الشركة مسؤولية الطفل وتصحبه إلى مركز حماية.