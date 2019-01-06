سيدة هددت رجلا بتحويل كليتيه إلى سوشي! .. والسبب غريب

هسبريس - متابعة

أفادت التقارير بأن امرأة من Phoenix بعثت إلى رجل التقت به على موقع للمواعدة أكثر من 159000 رسالة نصية، بما في ذلك رسالة ذكرت خلالها أنها تريد أن تقوم بتحويل كليتية إلى السوشي.

ووفقا لوثائق الشرطة والتي يزعم خلالها أن Jacqueline Ades قد أرسلت إلى الرجل تلك الرسائل على مدى ما يقرب من الـ10 أشهر، وكانت قد اتهمت في الأصل بإرسال أكثر من 65000 رسالة نصية؛ لكن العدد الحقيقي كان أكثر من ضعف هذا الرقم.

كما ذكرت أيضا الصحيفة أن سجلات الاعتقال ذكرت أن المرأة تظهر عليها علامات المرض العقلي، ولكن حسبما ورد عن تفاصيل متعلقة بالضحية أنه رجل من Paradise Valley ؛ ولكن لم يتم تحديده على موقع Luxy وهو موقع للمواعدة يضم أصحاب الملايين ولكن سرعان ما أصبحت Ades مفتونة به لتستمر في متابعته، ويقال إنه الرئيس التنفيذي لأحد شركات العناية بالبشرة ولم يكن في الأصل مهتما بالعلاقة.

كما يزعم بأن Ades بدأت في إرسال رسائل تهديد؛ ففي أحد الرسائل أخبرته أنها تود أن تتناول سوشي الكلى وعيدان تناول الطعام تكون من عظام اليد، وفي رسالة أخرى أخبرته بأنها تريد أن تغتسل في دمائه.

اتصل الرجل بقسم الشرطة بعد أن أظهرت كاميرات المراقبة لمنزله والتي أظهرت أن Ades قد أخذت حماما في حوض منزله؛ بينما كان هو في رحلة، لتقوم عقبها الشرطة باعتقال المرأة لتكتشف أيضا سكينا كبيراً للجزارة في سيارتها، وتم توجيه تهمة التعدي الجنائي من الدرجة الأولى على سكن إليها في البداية.

وأثناء الاستجواب، أنكرت إرسالها لهذه النصوص، وأنها تتفهم جيدا بأن هذا الرجل لا يرغب في أن يكون معها على الرغم من إرسالها آلاف النصوص، مؤكدة أنه لا يمكنها إخافته فهو لطيف للغاية.