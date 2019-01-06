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كُتّاب وآراء
دراسة نفسية مثيرة .. كتابة خطاب شكر يجعلك تشعر بتحسن
هل قمت بكتابة رسائل الشكر الخاصة بك؟ لا أقصد نصاً أو بريداً إلكتروني بل رسالة حقيقة.
يقول Dr Max أنا أعتبر أن هذا جزء حيوي من طقوس ما بعد الميلاد، على الرغم من أنه هناك الكثير من الناس يعتبرون هذا الأمر ممارسة قد عفا عليها الزمان، ولكنها عملية إظهار تقديرك لشخص أكثر مما هو يمكن أن يكون أخلاق جيدة، كما أنه أيضا تعزيز لصحة الإنسان العقلية حيث يصفها علماء النفس بأنها كعلاج بالامتنان والتي تساعد أيضا على التركيز في الإيجابيات في حياتنا والأشخاص الذين يحبوننا ويقدمون الهدايا إلينا.
نمى، مؤخرا، فرع من فروع العلاج النفسي يسمى "علم النفس الإيجابي" والذي يمثل تحولا من الأساليب التقليدية والتي تميل إلى التركيز على المشكلات في حياتنا، في المقابل يتعلق علم النفس الإيجابي باكتشاف الأشياء الجديدة والتي يجب أن نكون منتمين إليها.