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الرئيسية | منوعات | بطل لسباقات الدراجات عمره 90 عاماً يجرد من لقبه بسبب المخدرات

بطل لسباقات الدراجات عمره 90 عاماً يجرد من لقبه بسبب المخدرات

بطل لسباقات الدراجات عمره 90 عاماً يجرد من لقبه بسبب المخدرات
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 07 يناير 2019 - 10:00

تلقى Carl Grove، وهو أحد سائقي الدراجات الهوائية، يبلغ من العمر 90 عاما ويحمل لقب بطولة أحد السباقات، تحذيرا عاما لانتهاكه قوانين مكافحة المنشطات، حيث أظهرت النتيجة تعاطيه منشطات أو مواد مخدرة ممنوعة. وزعم Carl Grove أن اللحم الملوث كان سببا في ظهور تلك النتائج بعد بطولة الولايات المتحدة لمسابقات الماسترز.

وكان Carl Grove قد فاز بلقب السباق، وهو أكبر المشاركين سنا في هذا الحدث.

وأكدت الوكالة الأمريكية للمنشطات (Usada) أنه سيتم تجريد Grove من اللقب بعد ما تأكدت عملية الانتهاك.

وأشارت الوكالة إلى أن Grove قدم بعض المعلومات، التي أظهرت أن اللحوم الملوثة التي تناولها قبل المساء قبل المنافسة كانت السبب في إظهار الاختبارات الإيجابية.

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