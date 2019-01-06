كبريات الشركات العالمية تبحث عن تصميم "السيارات الطائرة"

هسبريس ـ مُتابعة

من المنتظر أن تحتل نماذج السيارات الطائرة مركز الصدارة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس الأسبوع المقبل، وستكون من بين الابتكارات، التي سيتم عرضها في هذا الحدث التكنولوجي السنوي، تصاميم من شركة ناشئة ونسخة مصغرة من شركة "تويوتا".

وعلى الرغم من العقبات الهائلة، المتمثلة في السلامة والتكلفة، فإن المنافسة العالمية لتطوير السيارات الطائرة بدأت تنتشر بسرعة. ففي اليابان يقوم متطوعون بمجموعة Cartivator، مدعومون من قبل شركة "تويوتا"، بتصميم سيارة طيران Skydrive، سيتم عرضها في أولمبياد طوكيو 2020.

كما تعمل العديد من الشركات، والشركات الناشئة المدعومة من قبل الشريك المؤسس لشركة غوغل، Larry Page، على تصميم السيارات الطائرة. بينما تعمل كبرى الشركات الدولية، بما في ذلك شركة Uber الأمريكية العملاقة وAmazon وAirbus لصناعة الطائرات الأوروبية، حاليا على تلك السيارات، التي من الممكن أن تساعد في الحد من مشاكل المرور، بالإضافة إلى المساعدة العاجلة في الاستجابة للطوارئ في حالات الكوارث.

كما تقوم شركة الطيران والفضاء NFT بتطوير مركبة جوية في إسرائيل، وسيكون لدى كاليفورنيا نموذج أولي على الشاشة في هذا الحدث. فيما يشير المؤسسان Maki وGuy Kaplinsky إلى أنهما يعملان على زوج من السيارات الطائرة، مما يعني أنه لن تكون هناك حاجة إلى المطارات أو طائرات الهليكوبتر في وقت ما.

وهما يؤكدان على أنه سيكون هناك تصميم آخر بتكلفة منخفضة، سيقدم العام المقبل.