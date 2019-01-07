أشهر خمس حيل يستخدمها لصوص السيارات .. احذر منها

هسبريس ـ مُتابعة

وفقا لإحصائيات شرطة المرور الروسية، فقد تمت سرقة 13700 سيارة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أبريل 2018. وعلى الرغم من ضخامة هذا الرقم فإنه أقل من إحصائيات سرقة السيارات عام 2017 بنسبة 10 بالمائة، في الوقت الذي تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في سرقة السيارات بمجموع 773.139 سيارة مسروقة عام 2017.

ومن أجل تقليل خطر تعرض سيارتك للسرقة أو غيرها من الأشياء الثمينة إليك عدد من أشهر الأساليب والحيل التي يتبعها المجرمون لسرقة السيارات.

وضع عملة معدنية في مقبض باب السيارة:

من أكثر الحيل الابتكارية فتح السيارة بمساعدة عملة معدنية، حيث يضع السارق عملة معدنية في مقبض الباب من جانب الراكب نظراً لأن السائقين نادراً ما ينتبهون إلى هذا الباب عندما يكونون بمفردهم، وفي وقت لاحق عندما يقوم السائق بإغلاق السيارة سيظهر صوت القفل وكأنه طبيعي، ولكن سيتم حظر القفل المركزي بالسيارة، التي ستظل مفتوحة. لذلك من الأفضل أن يلقي السائق نظرة على جميع أبواب السيارة قبل أن يغادرها.

الاختراق من خلال منفذ OBD:

منذ عام 1996 بدأت أغلب السيارات تجهز بمنافذ OBD، وهو منفذ الوصول إلى كمبيوتر السيارة، الذي عادة ما يتم استخدامه لتشخيص أعطال السيارات مع عدد من المعدات الخاصة بهذا المنفذ. فمن خلاله يمكن تعطيل الإنذار أو فتح الأبواب، ولكن هناك بالتأكيد طريقة لحماية هذا المنفذ، وهي تغيير مكانه ليكون بداخل السيارة، مما يعني أن جميع حيل اللص أو معداته لن تفلح.

وضع زجاجة فارغة فوق الإطارات:

عادة ما يتم تنفيذ هذا النوع من السرقات في مواقف السيارات الخالية، وهو عمل بسيط للغاية، حيث يقوم السارق بوضع زجاجة بلاستيكية على حاجز السيارة من جانب الراكب حتى لا يلاحظها السائق على الفور. وعندما يقوم السائق بالعودة إلى السيارة وتحريكها يسمع صوتا مرعبا فيخرج لتفحص السيارة، وفي هذه اللحظة تحدث السرقة لأنه عادة لا يقوم السائق بأخذ المفاتيح والأشياء الثمينة منها.

إنذار كاذب:

تستخدم هذه الطريقة عادة عندما تكون السيارات واقفة في فناء أو على الطريق، حيث يقوم اللصوص برمي أشياء على السيارة ليس للإضرار بها، وإنما لتنشيط الإنذار، الذي يبقى مستمرا حتى ينفد صبر مالكها أو يشتكي الجيران، فيضطر المالك إلى إيقاف الإنذار الخاص بالسيارة، وحينذاك يقوم السارق بسرقة السيارة بالكامل أو جزء منها على الأقل.

سرقة الحقائب:

عادة ما يتم تنفيذ هذه الحيلة في إشارات المرور أو الأماكن المزدحمة. إذ من المتوقع أن يحمل الناس حقائب بها مستندات في المقعد الأمامي. ولا يُغلق زجاج السيارة عندما تكون في حالة حركة عادة. في هذه اللحظة عندما تتوقف السيارة في الإشارة يأتي اللص ويخطف الحقيبة من جهة الراكب. ويتم أيضا استخدام النظام نفسه من قبل اللصوص، ولكن عادة ما يكون هناك شخصان، أحدهما يقوم باستفزاز السائق وتشتيته، والآخر يسرقه.