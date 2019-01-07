24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:39
|16:15
|18:38
|19:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية
- الجمود يشل الحياة في آيت باها ويرغم "شباب البوابة" على النزوح
- تنغير .. "الصحة العمومية" في احتضار والساكنة تدق ناقوس الخطر
- انخفاض تاريخي لفوائد قروض السكن في المملكة
- "تعقيد" يحرم طنجة من موكوكو قبل لقاء بركان
زيادة إنتاجية المؤسسات الإدارية والاقتصادية: رهان العلاقات الإنسانية (5.00)
سلا تحتفل برأس السنة الأمازيغية وسط ترقبِ إقرارها "عيدا وطنيا" (5.00)
- "مثلي مراكش": تعرضت لجريمة لا تغتفر .. وطلبت اللجوء إلى أوروبا - (204)
- إسرائيل تُطالب المغرب بتعويضات بالملايين عن "ممتلكات اليهود" - (113)
- جديد قضية "مثلي مراكش" .. الحموشي يعاقب أربعة مسؤولين أمنيين - (94)
- مغاربة يربطون شح المطر بتفشي الفواحش بالبلاد - (92)
- العدالة والتنمية: استهداف ماء العينين "أسلوب دنيء" - (73)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تبرئة رجل مع منحه تعويضا ماليا بعد قضاء 25 عاما وراء القضبان
تمت تبرئة رجل بعد قضائه 25 عاما وراء قضبان زنزانة في سجن مقاطعة جيلين، شمال شرق الصين، وتعويضه ماليا .
وأفاد مصدر إعلامي صيني بأن المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة لياويوان قضت ببراءة ليو تشونغ لين، وبدفع الدولة له مبلغ 4.6 مليون يوان (حوالى 670 ألف دولار أمريكي)، بسبب سجنه غير المشروع لمدة بلغت 9172 يوما.
وكان قروي عثر في عام 1990 على جثة إمرأة في حقل زراعي، في محافظة دونغلياو، وتم اتهام ليو تشونغ كمشتبه به بعد أن ألقي القبض عليه.
وفي عام 1994 حكمت المحكمة على ليو بالإعدام بتهمة القتل، وبعد مرور عام أيدت محكمة الشعب العليا في المقاطعة الحكم الأصلي. بينما استأنف الحكم عدة مرات وتم تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن 25 سنة.
وفي عام 2016 أطلق سراح لين، وبعد ذلك تم إلغاء الحكم في أبريل 2018 لأن المحكمة العليا قضت بأن "الإدانة السابقة تستند إلى حقائق غير واضحة وأدلة غير كافية".
يذكر أن المحاكم الوطنية في الصين نظرت، في الفترة من 2013 إلى أكتوبر 2018، في أكثر من 28 ألف قضية تعويض من الدولة، وكانت من بين هذه الحالات، قضيتا هوغجلت و ني شوبان، اللذان أعدما بسبب الاغتصاب والقتل بناء على قناعات خاطئة؛ وتمت تبرئة الشخصين في 2014 و 2016 على التوالي.