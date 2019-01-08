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الرئيسية | منوعات | مهما كان حبك للبلاي ستيشن .. هل تشتري ذراعا بـ 8000 دولار؟

مهما كان حبك للبلاي ستيشن .. هل تشتري ذراعا بـ 8000 دولار؟

مهما كان حبك للبلاي ستيشن .. هل تشتري ذراعا بـ 8000 دولار؟
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 08 يناير 2019 - 10:00

يبدو أن عالم الألعاب صار يتجه في مسار جنوني، حيث حصل اللاعبون على بعض الفرص القوية لإنفاق مبلغ ضخم على مشتريات الألعاب في الآونة الأخيرة، مثل ما تزامن مع إصدار لعبة Devil May Cry 5 collector والذي تتضمن ترويجا لملابس Dante بطل اللعبة الرئيسي بقيمة 8000 $.

وإذا كان جمهور اللاعبين على هذه الحالة ما زال لديهم بعض الأموال يريدون أن يستنفدونها فإن هذه القطعة الراقية الجديدة سوف تعطيهم الفرصة لذلك؛ فقد أعلنت اليوم شركة Brikk والتي تقوم ببيع المنتجات الإلكترونية الفاخرة عن أحدث منتجاتها وهي أيدي تحكم Lux DualShock 4 الخاصة بأجهزة PS4، حيث إنه يتوفر الإصدار الجديد في نسختين تكون إحداهما نسخة مطلية بالذهب الصلب عيار 18 قيراطا، مرصعة بالألماس لون F/G، بينما باقي الأزرار هي أزرار من النسخة العادية.

وفي الوقت نفسه يحتوي الإصدار الفاخر على تسعة أزرار من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا (زر PlayStation، الرموز، d-pad) محفورة جميعها بالألماس.

وللمزيد من التخصيصات، يقول المصنع سيكون هناك أيضا اختيارات أخرى من البلاتين، الذهب الوردي، الروديوم الأسود، أو التيتانيوم. وستكون في هذه الحالة الأزرار مصنوعة من مادة أخرى قد تكون مرصعة بالياقوت أو الياقوت الأزرق أو الزمرد أو قد تكون غيرها من الأحجار الكريمة، وسوف تستغرق أيدي التحكم من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع للشحن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - hicham الثلاثاء 08 يناير 2019 - 10:11
وطبعا لن يشتريهاسوى العرب اما الغرب فهم ليسو بحاجة للتباهي واللعب فقد تركوه لنا
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