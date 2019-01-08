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كُتّاب وآراء
لقطات صادمة .. أم بلا رحمة تكمم فم طفل رضيع داخل المستشفى لإسكاته
كشفت لقطات صادمة لطفل بأحد المستشفيات هو يكافح للتنفس أو الصراخ أو إصدار أي صوت حتى وقد تم تكميم فمه بلاصق طبي يحمل ببرون الأطفال الخاص به. ويظهر الطفل، البالغ من العمر فقط 12 أسبوعاً، وهو يرتعش في سرير ويتحرك منزعجاً والذي يبدو أنه كان يعالج من مشاكل بالتنفس.
وحسب الشهود، فإن الغرفة كانت بدون تدفئة وتركت الأبواب مفتوحة في درجة حرارة منخفضة.
وانتشرت القصة عندما لاحظ أحد المارة الصوت المكتوم وقام بتصوير الطفل لثوان قصيرة بأحد مستشفيات أنغوشيا في روسيا، لتبدأ الشرطة تحقيقا كبيرا على إثره تم توجيه تهمة الإساءة والإهمال إلى والدة الطفل والتي يبدو أنها كانت وراء تلك الواقعة البشعة الخالية من أي رحمة؛ فيما علق Khadi Ugurchieva ، كبير الأطباء في المركز الجمهوري، قائلا: "الممرضة كانت غائبة عن هذا الجناح لمدة لا تتجاوز ثلاث إلى خمس دقائق"، وهو الوقت الذي حدثت فيه الواقعة، ولكن يبدو هذا مجرد تعليق لدرء شبهه الإهمال عن المستشفى أيضاً.