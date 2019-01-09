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إحصائية مفاجأة .. تزايد نسبة أعداد الأمريكيين الراغبين في الهجرة نهائياً من بلادهم

إحصائية مفاجأة .. تزايد نسبة أعداد الأمريكيين الراغبين في الهجرة نهائياً من بلادهم
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 09 يناير 2019 - 09:00

أكد 16% من الأمريكيين في عام 2018 أنهم راغبون في مغادرة الولايات المتحدة إلى بلد آخر بشكل دائم، وفقا لما أعلنته أحدث الإحصائيات والتي تأتي متوافقة مع إحصائيات عام 2017؛ ولكن تأتي هذه الرغبة في الفرار من البلاد ملحوظة بشكل كبير في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقارنة لما كانت عليه في السابق.

ففي ظل عهد الرئيس الأمريكي أوباما كانت أعداد الراغبين في الفرار تمثل 10%، مقارنة بـ 11% في إدارة الرئيس جورج بوش الابن، بينما تأتي نسبة 20% من النساء ممن يرغبن في الهروب نهائيا من الولايات المتحدة في عام 2018 مقارنة بـ13% للرجال، في حين لم تختلف النسب بين الرجال والنساء كثيرا في عهد كل من أوباما وبوش.

ومن المرجح أيضا أن يتشارك الأعمار الأصغر سنا، حيث يقال إن نسبة 30% يرغبون في المغادرة بشكل دائم ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، ولكن ظلت الفجوة موجودة بين تلك الفئة حيث تأتي النساء دون الثلاثين عام 40% والرجال 20%.

بالإضافة إلى ذلك، هناك 19% من الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما، بينما 8% فقط لأشخاص الذين يبلغون 50 عاما ويرغبون في المغادرة نهائيا، في الوقت الذي رغب فيه الأمريكيون الأكثر فقراً في المغادرة، حيث جاءت متمثلين في 30% منهم 20% من ذوي الدخل المتدني.

وأشار الخبراء إلى أن الأمريكيين الراغبين في المغادرة غالبهم من غير الراضيين عن فترة الرئيس دونالد ترامب، بشكل عام قال 22% إنهم رافضون لأداء ترامب مقارنة بـ 7% من الموافقين عليه، وفي حالة إن تتبع الأمريكيون رغباتهم في الفرار إلى كندا سنجدها بنسبة 26% بزيادة 12% عن عام 2016.

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