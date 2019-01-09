أول جريمة ذكية في العالم.. سيارة ذاتية القيادة تدهس روبوت!

هسبريس ـ مُتابعة

في سابقة تعد الأولى في عالم التقنية المتسارع، وجدت سيارة تسلا الذكية نفسها متورطة في حادث آخر للسيارات ذاتية القيادة؛ ولكن هذه المرة كان ضحيته روبوت آلي مستأجر بقيمة 2000$ في اليوم، حيث التقطت الكاميرات واحدا من طرازات الروبوتات v4 تم صدمها من قبل سيارة Tesla موديل S في أحد شوارع لاس فيغاس، حيث يقام معرض السلع الاستهلاكية الأكبر CES 2019.

وقع الحادث على طريق Paradise Rd ليلة الأحد، ليقوم المهندسون بنقل روبوت الشركة إلى محل العرض.

ووفقا لما أعلنته شركة Promobot ، كان هناك عدد من الروبوتات يشقون طريقهم إلى الجناح في حوالي الساعة السابعة مساء عندما خرج أحدهم من الخط إلى طريق موقف السيارات، حيث تم صدمها من قبل سيارة Tesla Model S في وضع التحكم الذاتي، مشيرا إلى أن التحطم أوقع الروبوت على جانبه مسبباً له أضرار بالغة في الهيكل والرأس وآليات الذراع بالإضافة إلى أن منصة الحركة دمرت؛ وهو ما يعني أنه لا يمكن وضعها بالعرض.