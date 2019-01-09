"تراب القرد" .. مخدر جديد يقنع متعاطيه بأنه خارق

هسبريس ـ مُتابعة

مخدر قاتل جديد يعرف باسم "تراب القرد" بدأ يجتاح أستراليا؛ وهو ما تسبب في إصدار تحذيرات متكررة من السلطات، حيث يتم بيع هذا المخدر الذي يشار إليه باسم bath salts أوMDPV عبر المهرجانات الموسيقية وحفلات الرقص في البلاد بكميات كبيرة.

يعتبر هذا المخدر مشتقا قويا لمخدر ice الذي ذاع صيته منذ فترة. كما أنه رخيص، حيث يمكن الحصول عليه بداية من 10$ فقط للحصول على جرعة واحدة، ولكن خبراء علم السموم يحذرون من أن "غبار القرد" خطير جدا ويسبب حدوث الهلوسة وشعور زائف بعدم الضرر.

وقد جرى تصوير أحد متعاطيه في الخارج وهو يقفز أمام السيارات والوقوف بشكل خطير على المباني العالية؛ نظراً لأن الدواء يجعلهم يعتقدون أنهم لن يتعرضوا لأي أذى وأنهم خارقون، ويمكن تعاطيه عن طريق الشم أو حبوب أقراص.

ويعتقد أن هذا المخدر في طريقه للانتشار خارج أستراليا.