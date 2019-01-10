انتشار "فيديو" يظهر أعدادا هائلة من الأسماك ميتة .. ووزير يتلقى تهديدات

هسبريس - متابعة

ظهر في "فيديو" نشر ليلة أمس على موقع "فيسبوك"، وعرف أكثر من 2 مليون مشاهدة، من تصوير Rob McBride وDick Arnold، وهما يقفان في نهر Darling في Menindee، أن انتشار الطحالب الخضراء السامة التي تسرق الأكسجين من المياه أدى إلى مقتل أكثر من مليون سمكة في النهر هذا الأسبوع، وهو بذلك ثاني حادث من نوعه في شهر واحد.

وتم إلقاء اللوم على إدارة الحكومة للنهر، إذ تلقى رئيس حكومة New South Wales للمياه الإقليميةNiall Blair تهديدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يقول السكان المحليون إن السيدBlair لا يعتني بالنهر؛ مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الكارثة ليس لها علاقة بالجفاف، بل هي كارثة من صنع البشر، جلبتها حكومة New South Wales.

وأظهر الفيديوArnold وهو يستعرض المياه العكرة، والتي تنتشر بها ملايين الأسماك العائمة بعد تعرضها للاختناق، لتطفو على السطح، قائلا: "هذا الوضع يجعلني أشعر بالبكاء".

وقالت Maryanne Slattery، وهي باحثة كبيرة في مجال المياه بالمعهد: "على الرغم من إلقاء الحكومة اللوم على الجفاف في موت الأسماك، إلا أن سمك القد الذي يزيد عمره عن 80 عاما نجا من عدة موجات جفاف وتكاثر الطحالب في الماضي".

فيما قال السيد Niall Blair إن الحل الوحيد للطحالب هو المطر، وزاد أن الأعاصير والطقس الموسمي خاصة في ولاية Queensland عادة ما تسبب تدفق المياه عبر بحيرات Menindee أسفل نهر Darling، خاتما: "إن لم يسقط المطر لن نستطيع ملء الأنهار".