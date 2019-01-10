طرد مدرسة بعد ظهور "فيديو" يوثق جرّ طفل بعنف في المدرسة

هسبريس - متابعة

تم طرد معلمة في مدرسة ابتدائية في ولاية كنتاكي بعد ظهور شريط للمراقبة يوثق جرها لطفل توحدي، يبلغ من العمر تسع سنوات، عبر الرواق، من معصميه.

وأعلنت مقاطعة المدرسة إنهاء عمل المعلمة بعد يوم من نشر والده الصبي، آنجيل نيلسون، اللقطات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطالبت المسؤولين بالتحقيق في الأمر.

وقالت الأم إن ابنها يتحدث بطريقة محدودة، وتم تشخيص حالته بأنها توحد واضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب، لتعود وتتهم المعلمة وتصفها بأنها عنيفة إلى درجة أنها دمرت حذاء ابنها.

كما أكد الأطباء أن الحادث تسبب في تورم معصمي الطفل، وبعض الكدمات، بعدما أمسكته المعلمة بقوة من الرسغ ودفعته إلى الوراء في وقت كان يعاني الانهيار؛ كما أكدت والدته أيضا أن المدرسة قامت بدفع ابنها على الكرسي بقوة، ما تسبب له في حالة من الأذى، سواء الجسدي أو النفسي.