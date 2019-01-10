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الرئيسية | منوعات | رجل يكتشف مئات الصراصير تسكن جهاز التليفون الخاص به

رجل يكتشف مئات الصراصير تسكن جهاز التليفون الخاص به

رجل يكتشف مئات الصراصير تسكن جهاز التليفون الخاص به
هسبريس - متابعة
الخميس 10 يناير 2019 - 22:59

تعرض رجل لصدمة أثناء عمله في أحد المباني في سيدني، بعد أن قرر فحص هاتف أرضي قديم مرتبط بأحد الجدران، يولكن كانت المفاجأة أن وجد مئات الصراصير الميتة بين الأسلاك، ليلتقط الصور ويقوم بمشاركتها عبر الإنترنت.

ويقال إنه تم إقناع الرجل بتفتيش الهاتف عن قرب على الرغم من أنه بدا متسخا، كما لو أنه لم يعد موجوداً بالخدمة، لتأتي التعليقات عقب نشر "الفيديو" قائلة: "يبدو أن هاتفك قد تم التنصت عليه".

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