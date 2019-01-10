كاميرا تلتقط رجلا يلعق جرس الباب في منتصف الليل لمدة 3 ساعات

هسبريس - متابعة

بحثت السلطات عن رجل شوهد في لقطات كاميرا أمنية يلعق جرس باب في منزل بكاليفورنيا، ويخفي نفسه في فناء العائلة، لتقوم الشرطة بتحديد هويته، ويدعي روبرت أرويو، ويبلغ 33 عاما، وهو الذي قضي ثلاث ساعات حول المنزل.

كان الزوجان خارج المدينة أثناء هذا الحادث الغريب، ولكن أطفالهما كانوا ينامون داخل المنزل، ليلاحظوا أمرا خاطئا عندما استيقظوا على صوت تنبيهات متعددة من نظام الراقبة الخاص بهم، والذي يقوم بإشعار أصحاب المنزل كلما كانت حركة أمام الباب الأمامي.

وأظهرت اللقطات الرجل وهو يلعق جرس الباب، ويقال إنه كان متواجدا بفناء المنزل. من ناحية أخرى لم يحدث شيء، ولكن الأمر يعزز مدى أهمية الأمن داخل المنزل. ويقال إن الرجل ذهب إلى منزل أحد الجيران أيضا.

ولا يوجد سبب مقنع أو منطقي لما قام به هذا الرجل حتى تقوم الشرطة بالوصول إليه.