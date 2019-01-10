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الرئيسية | منوعات | وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تكتشف كوكبا جديدا ضعف حجم كوكب الأرض

وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تكتشف كوكبا جديدا ضعف حجم كوكب الأرض

وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تكتشف كوكبا جديدا ضعف حجم كوكب الأرض
هسبريس - متابعة
الخميس 10 يناير 2019 - 19:55

أكتشف علماء في الولايات المتحدة الأمريكية بوكالة ناسا كوكب "super Earth". ربما سمي بهذا الأسم لكونه كوكبا ضخماً، يقدر بضعف حجم الأرض؛ كما يقول العلماء إنه يقع في منطقة ربما تكون صالحة للحياة، بل وربما يحتوي على حياة بالفعل.

يقع هذا الكوكب الكبير للغاية على بعد 226 سنة ضوئية في كوكبة تسمى Taurus؛ ويقول العلماء أيضا إنه على الأرجح صخري أو غازي على غرار كوكب نبتون. تقع هذه الأرض الجديدة في مجموعة النجوم المعروفة باسم K2-288 مع اثنين من النجوم المعتمة، وتبعد 5.1 مليار ميل، وهي مسافة تقرب من ستة أضعاف المسافة بين زحل والشمس.

الكوكب الجديد الذي اكتشفه العلماء يدور حول النجم الأصغر، ليكمل دورة واحدة كل 313.3 يوما. مع العلم أن هذا الاكتشاف لم يحققه فريق من العلماء ذوي الخبرة، ولكن مجموعة من الطلاب خريجيAdina Feinstein من جامعة Chicago، وطالبة من جامعة North Carolina Asheville.

قام الطلاب الفضوليون بالبحث في البيانات التي جمعها تلسكوب كيبلر بحثا عن أدلة، ليجدوا تعتيما منتظما لنجم عندما يتحرك الكوكب عند وجهه، وأثناء البحث عن البيانات لاحظ ثلاثة منهم أن هناك عملية مرور مرتين لكوكب محتمل؛ ومع ذلك فقد احتاجوا إلى رؤية عملية عبور ثالثة قبل أن يقولوا إنهم اكتشفوا كوكبا محددا، لكنه لم يحدث، وأدركوا أنهم لم يقوموا بالنظر إلى جميع المعلومات.

وفي مايو 2017، وبعد الاطلاع على المعلومات الجديدة التي تم نشرها على Exoplanet Explorers ، والتي تتيح للجمهور الاطلاع على ملاحظات تليسكوب كيبلر، في محاولة العثور على كواكب عابرة جديد، اكتشفوا في النهاية ذلك العبور المفقود الثالث. ولكن ترى هل تلك التحليلات صادقة فعلاً، وقد نرى يوماً سكان الأرض على هذا الكوكب أو أنه هناك حياة؟ أسئلة تحتاج 226 سنة ضوئية أو طفرة في وسائل السفر في الفضاء لنعرف الإجابة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - khaald الخميس 10 يناير 2019 - 20:04
سبحان الله سبحان الخالق..وما اوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العظيم
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2 - كلو الخميس 10 يناير 2019 - 20:07
عاودتني اكتشفو شحال جنون هاد لمريكان
بزاف ديال الناس يكرهو لمريكان كل و احد و حجتو
عرفتيو الى سار حتى مشاة لمريكان راه الكرة الارضية كلها تمشي المريكان هبة من السماء
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3 - رشيد الخميس 10 يناير 2019 - 20:08
بينما تكتشف الولايات المتحدة كواكب جديدة و تكتشف الصين الجانب المظلم من القمر ف المغرب يالاه اكتشفنا بئر ديال الغاز ف تندرارة و شوف تشوف يلا ما قالوا من دابا 3 أشهر باللي داكشي ما منوش ... ملي دول العالم ولات كاتقلب تكتشف و تستثمر فالطاقات المتجددة الغير أحفورية عاد بلادنا بغات تكتشف البترول و الغاز .. و كون غير شفناه بعدا !!!
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4 - مذكوري الخميس 10 يناير 2019 - 20:17
سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر. العلم دكر في القران والمسلمون في سبات عميق. العجم في سباق لمعرفة عظمة الخالق بينما المنافقون الاشذ كفرا و نفاقا في عالم النوم العميق والتلدد بمتاع الذنيا. قاتلهم الله.
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5 - moslima الخميس 10 يناير 2019 - 20:30
قال الله تعالى في كتابه الكريم وما اتيتوكم من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم
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