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الرئيسية | منوعات | التقاط إشارة راديو غامضة من الفضاء البعيد .. هل تكون أول اتصال مع كائنات ذكية؟

التقاط إشارة راديو غامضة من الفضاء البعيد .. هل تكون أول اتصال مع كائنات ذكية؟

التقاط إشارة راديو غامضة من الفضاء البعيد .. هل تكون أول اتصال مع كائنات ذكية؟
هسبريس - متابعة
الجمعة 11 يناير 2019 - 21:00

كشف علماء فلكيون تفاصيل مثيرة عن التقاط إشارات راديو غامضة قادمة من مجرة بعيدة بواسطة تلسكوب متخصص في كندا؛ في حين لم يتم تحديد دقيق لنوعية تلك الإشارات أو أصلها.

وكانت من بين الإشارات الإذاعية السريعة 13، والمعروفة باسم FRB، إشارة تكرارية غير عادية قادمة من المصدر نفسه على بعد 1.5 مليارات سنة ضوئية. ولكن لم يتم الإبلاغ عن هذه الإشارات إلا من تلسكوب آخر مرة من قبل.

وأشارت Ingrid Stairs، عالمة الفيزياء الفلكية بجامعة كولومبيا البريطانية، إلى أن "معرفة أن هذه الإشارات حدثت من قبل قد تشير إلى وجود المزيد، ومع وجود المزيد من التكرارات ستكون هناك المزيد من الدراسات، والتي قد تساعد على فهم المزيد من الأسرار الكونية، وأهمها من أين هي؟ وما هي أسبابها؟ وهل هي فعلاً من كائنات ذكية؟".

ويتكون مرصد CHIME، والموجود في وادي Okanagan في كولومبيا البريطانية، من أربعة هوائيات أسطوانية الشكل طولها 100 متر، والتي يمكنها أن تفحص السماء الشمالية كل يوم. وقد بدأ التلسكوب في العمل ابتداء من العام الماضي فقط، لتكتشف 13 إشارة من إشارات الراديو على الفور تقريبا، بما في ذلك المتكررة.

وحتى الآن اكتشف العلماء قرابة 60 إشارة راديو، واحدة سريعة واثنتان تتكرران، ويعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى ألف FRBs في السماء كل يوم. ولكن هناك مجموعة من النظريات حول ما يمكن أن يسبب هذا، منها احتمال أن تشتمل على نجم نيوتروني بحقل مغناطيسي قوي للغاية يدور بسرعة كبيرة، أو نجمين نيوترونين يندمجان معاً، واحتمالات أقل تقول إنها قد تكون سفن فضاء لكائنات ذكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد الجمعة 11 يناير 2019 - 21:20
ويخلق مالاتعلمون .صدق الله العظيم
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35
2 - سام الجمعة 11 يناير 2019 - 21:27
فرق كبير بين الرؤوس و الاقدام ، غالبا ما تكون الاقدام عفنة ريحة الرجلييييين اما الرؤوس فهي شامخة
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-20
3 - جبلي ابن الجبل الجمعة 11 يناير 2019 - 21:27
حنا بغينا العثماني و رباعتو يلتقطو الاشارات استغاثة ديال المواطنين و يزيدو فصالير باش ينجح الحوار الاجتماعي أما الفضاء بينا و بينو غي الخير
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51
4 - عروبي الجمعة 11 يناير 2019 - 21:29
علاش داوين هادو حنا باقين في العروبية مضاربين باغين نشدوا راديو مارس
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48
5 - غي دايز الجمعة 11 يناير 2019 - 21:30
المهم راه أمينة ماء العينين حيدات الزيف و المثلي د مراكش غايحصل على لجوء، و راه واحد السيدة كانت حاملة قتلها البرد فجهة بولمان. عاش الملك سدي محمد السادس. إلى اللقاء.
المغرب بلد جميل.
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11
6 - yassin الجمعة 11 يناير 2019 - 21:32
je veux plus information notamment se sujets
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-1
7 - amin sidi الجمعة 11 يناير 2019 - 21:36
سلام : عندنا احنا هواءيات الريزو بعيد عيل 1 متر او 50 سنتيم او مكنشدوش الريزو .
اوهما عندهم هواءيات كتلقط اصوات بعيد 1 مليار 5 الف مليون س .ضوءية .
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11
8 - smail الجمعة 11 يناير 2019 - 21:39
قريبا غاتسمع علماء النكاح خرجو بفتوى اجازة نكاح المخلوقات الفضائية
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-17
9 - حلم الجمعة 11 يناير 2019 - 21:39
هداك الصوت غيكون غي من جبال الأطلس اللتي تعاني من قساوة البرد القارس
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30
10 - مرتن بري دو كيس الجمعة 11 يناير 2019 - 21:42
....بسم الله الرحمن الرحيم.."وما أوتيتم من العلم إلا قليلا... " صدق الله العظيم.وبلغ رسوله المصطفى الكريم عليه أزكى الصلاة واحلى السلام.....وتبدأ الرحلة..علامات وتنبيهات لقلوب غافلة.. اللهم اشغل بالنا بعبادتك..واعنا على حمدك وشكرك وحسن عبادتك ..حتى نلقاك وانت راض عنا..فالدنيا أجلها اقترب...وكل يوم نرى ونسمع عجب.. فالطف بنا يا رب...
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