التقاط إشارة راديو غامضة من الفضاء البعيد .. هل تكون أول اتصال مع كائنات ذكية؟

هسبريس - متابعة

كشف علماء فلكيون تفاصيل مثيرة عن التقاط إشارات راديو غامضة قادمة من مجرة بعيدة بواسطة تلسكوب متخصص في كندا؛ في حين لم يتم تحديد دقيق لنوعية تلك الإشارات أو أصلها.

وكانت من بين الإشارات الإذاعية السريعة 13، والمعروفة باسم FRB، إشارة تكرارية غير عادية قادمة من المصدر نفسه على بعد 1.5 مليارات سنة ضوئية. ولكن لم يتم الإبلاغ عن هذه الإشارات إلا من تلسكوب آخر مرة من قبل.

وأشارت Ingrid Stairs، عالمة الفيزياء الفلكية بجامعة كولومبيا البريطانية، إلى أن "معرفة أن هذه الإشارات حدثت من قبل قد تشير إلى وجود المزيد، ومع وجود المزيد من التكرارات ستكون هناك المزيد من الدراسات، والتي قد تساعد على فهم المزيد من الأسرار الكونية، وأهمها من أين هي؟ وما هي أسبابها؟ وهل هي فعلاً من كائنات ذكية؟".

ويتكون مرصد CHIME، والموجود في وادي Okanagan في كولومبيا البريطانية، من أربعة هوائيات أسطوانية الشكل طولها 100 متر، والتي يمكنها أن تفحص السماء الشمالية كل يوم. وقد بدأ التلسكوب في العمل ابتداء من العام الماضي فقط، لتكتشف 13 إشارة من إشارات الراديو على الفور تقريبا، بما في ذلك المتكررة.

وحتى الآن اكتشف العلماء قرابة 60 إشارة راديو، واحدة سريعة واثنتان تتكرران، ويعتقدون أنه يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى ألف FRBs في السماء كل يوم. ولكن هناك مجموعة من النظريات حول ما يمكن أن يسبب هذا، منها احتمال أن تشتمل على نجم نيوتروني بحقل مغناطيسي قوي للغاية يدور بسرعة كبيرة، أو نجمين نيوترونين يندمجان معاً، واحتمالات أقل تقول إنها قد تكون سفن فضاء لكائنات ذكية.