على غرار أفلام هوليوود: مغامرة في العاصفة بقارب منكوب .. والنتيجة موت الطاقم

هسبريس - متابعة

تفيد التقارير بأن ثلاثة صيادين لقوا حتفهم بعد انقلاب قارب capsized قبالة ساحل Oregon بالولايات المتحدة؛ فيما قال خفر السواحل الأمريكية إن السفينة التي يبلغ ارتفاعها 42 قدما كانت تعبر خليج ياكونا على ارتفاع 14 قدما يوم الثلاثاء عندما انقلبت.

وتم العثور على اثنين من إجمالي أفراد القارب الثلاثة، ولكنهما لم يستجيبا لمحاولات الإنعاش وتوفيا في وقت لاحق في المستشفى، بينما توفي الثالث في حادث القارب وفقا لما ذكرته التقارير المحلية.

وقالت الشرطة في ولاية Oregon إنه قد تم تنبيه المعنيين بشأن احتمال انقلاب السفينة في الساعة الـ 10:20 بعد ظهر اليوم نفسه، وإن طائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل عثرت في المرة الأولى علىJames Lacey البالغ من العمر 48 عاما في مياه المحيط الهادي، وأعلنت وفاته فور وصوله إلى المستشفى. وفي الساعة الـ 12.28 صباحا عثر قسم Newport Fire على Joshua Porter البالغ من العمر 50 عاما على شاطئ بالقرب من شاطئ Nye، وعثر على قبطان السفينةStephen Biernacki البالغ من العمر 50 عاما. وأعلنت الوفاة في مكان الحادث.