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الرئيسية | منوعات | امرأة تقتحم مركزا للشرطة .. والسبب غريب

امرأة تقتحم مركزا للشرطة .. والسبب غريب

امرأة تقتحم مركزا للشرطة .. والسبب غريب
هسبريس - متابعة
الجمعة 11 يناير 2019 - 15:00

أفادت الشرطة بأن امرأة اقتحمت مركزا مغلقا لها في ولاية بنسلفانيا، لتبحث عن أحد الضباط.

وقالت الشرطة إن أشلي كيستر، البالغة من العمر 27 عاما من Nanticoke، استخدمت وعاء كبيرا لأعقاب السجائر لتحطيم الأبواب الزجاجية في مبني الشرطة في West Wyoming حوالي الساعة الـ 12.45 ظهرا، وبدأت التفتيش في خزائن الملفات.

وقالت Curtis Nocera، رئيسة شرطةWest Wyoming، إن Keister تخضع للتحقيق لمضايقة الضابط، والذي اعتقلها العام الماضي، ويؤكد أنها أرسلت رسائل مضايقة جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها كانت تتصل بـ 911 لمجرد الحديث إليه، ليتم القبض عليها وتعتقل بتهمة الاعتداء على شرطي والسطو وتخريب كاميرات المراقبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ومن الحب ما قتل . الجمعة 11 يناير 2019 - 20:02
ربما تحبه ولم يسايريها لذالك جن جنونها فأحيانا يقع الضحية في حب جلاده .
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