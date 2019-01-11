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كُتّاب وآراء
امرأة تقتحم مركزا للشرطة .. والسبب غريب
أفادت الشرطة بأن امرأة اقتحمت مركزا مغلقا لها في ولاية بنسلفانيا، لتبحث عن أحد الضباط.
وقالت الشرطة إن أشلي كيستر، البالغة من العمر 27 عاما من Nanticoke، استخدمت وعاء كبيرا لأعقاب السجائر لتحطيم الأبواب الزجاجية في مبني الشرطة في West Wyoming حوالي الساعة الـ 12.45 ظهرا، وبدأت التفتيش في خزائن الملفات.
وقالت Curtis Nocera، رئيسة شرطةWest Wyoming، إن Keister تخضع للتحقيق لمضايقة الضابط، والذي اعتقلها العام الماضي، ويؤكد أنها أرسلت رسائل مضايقة جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أنها كانت تتصل بـ 911 لمجرد الحديث إليه، ليتم القبض عليها وتعتقل بتهمة الاعتداء على شرطي والسطو وتخريب كاميرات المراقبة.