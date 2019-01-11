التحقيق في انتحار طفلة خلال مهرجان "عيد الميلاد"

هسبريس - متابعة

أعلنت الشرطة في المكسيك أنها تقوم بالتحقيق في انتحار طفلة تدعى Evelyn Nicole N ، خلال مهرجان عيد الميلاد، والذي يحتفل به المتحدثون باللغة الإسبانية يوم 6 يناير؛ في وقت أظهرت رسالة مؤثرة كانت موجودة بجانب جثة الفتاة أنها كانت السبب وراء مغادرة والدها للمنزل،

ونصها كالتالي: "أردت فقط أن أطلب أن تكون أمي أسعد امرأة في العالم، ولكنني لن أكون هنا لأنني أشعر بألم وأني أفسدت حياتها منذ ولادتي، فقد كنت السبب وراء مغادرة أبي المنزل"، وواصلت: "أمي أريدك أن تكوني هادئة، وألا تعملي كثيرا، وأفضل هدية يمكنني تقديمها هي أن تكوني سعيدة، فقد كنت دائما تقولين: كم أتمنى لو أنك لم تولدي.. أحبك كثيراً يا أمي".

وأفادت الشرطة بأن السبب وراء الوفاة هو الخنق شنقاً. وتلقى مركز الشرطة اتصالاً ادعى أن هناك فتاة قتلت نفسها في تمام الساعة الـ 10:18 مساء يوم الأحد؛ فيما قال الجيران إن الفتاة كانت لا تعاني من التعب أو الاكتئاب في الأيام السابقة للوفاة. ومن المرجح أن يتم توجيه الاتهام إلى الأم.