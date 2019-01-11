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أم تخدع أولادها الثلاثة لأكثر من عقدين بإخفاء هوية الأب الحقيقي

أم تخدع أولادها الثلاثة لأكثر من عقدين بإخفاء هوية الأب الحقيقي
هسبريس - متابعة
الجمعة 11 يناير 2019 - 20:00

نشأ Joel Mason على يد Richard Mason مؤسس موقع مقارنة الأسعار MoneySuperMarket، حتى علم المليونير الحقيقة عندما قال له الأطباء إنه عقيم منذ الولادة ولا يمكن أن يكون أب الثلاثة الأولاد بعد أن شخص الأطباء حالته بإصابته بالتليف الكيسي، وهو ما يمنع من الإنجاب نهائيا.

ودفعت الزوجة Maso السابقة مبلغ 250.000 جنيه إسترليني في أعقاب قضية قانونية استثنائية سمحت لها بالحفاظ على هوية الأب الحقيقية، في وقت يقول الابن إنه لا يرغب في معرفة من هو والده.

وتحدث الشاب Joel البالغ من العمر 19 عاما لأول مرة في أحد المقابلات المثيرة للجدل قائلا: "أنا لم أكن مع أمي حينما حدث هذا، نحن جميعا على ما يرام، فقد كان لديها زوج غير سعيد وأرادت أولاد، وها نحن. أنا لم أكن أعلم قبل عامين أن Richard لم يكن والدي الحقيقي". وعلى الرغم من اعتراف الشاب بأنه على علاقة صعبة مع Mason ولم يتحدث معه منذ ثلاث سنوات، ولكنه سيظل والده الحقيقي، وزاد: "رغم طباعه الغريبة، كما أنه شخص لا تحب البقاء معه لكونه متلاعبا للغاية، وهذا ما بدأت ألاحظه بعمر الـ 15، ولكن على الرغم من هذا لازال والدي، وأنا لن أبحث عن والدي الحقيقي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أنت ابنك أبيك إلى حين الجمعة 11 يناير 2019 - 20:19
الوالد هو الذي ربى وليس الذي أنجب فكم من عقيم وكم من عاقر تكفلت بأطفال وجعلت منه رجالا محترمين وكم من أم وأب منجبين منحوا العالم مجرمين وقتلة.
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