24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|07:00
|08:30
|13:40
|16:19
|18:41
|20:01
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "هيونداي موبيس" تقدم أحدث السيارات ذاتية القيادة
- علماء يقيّمون ضرر ثقل الأوزان على صحة الأدمغة
- شباب الريف الحسيمي يتعاقد مع 3 لاعبين جدد
- مغاربة والكلاش في الراب
- هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الجمعة
نقابات عمالية دولية تنتقد ضعف الأجور وظروف العمل بالمملكة (5.00)
قادري: الحركة الوطنية حاربت الأمازيغ .. و"11 يناير" عيد حزبي (5.00)
- باحثون: وثيقة المطالبة بالاستقلال خرافة سياسية تحظى بهالة وهمية - (98)
- لون بشرة "ملكة جمال صحراوية" يثير جدل "العنصرية" في الجزائر - (86)
- برلمانية تتهم ماء العينين بالاختباء وراء بنكيران - (76)
- قادري: الحركة الوطنية حاربت الأمازيغ .. و"11 يناير" عيد حزبي - (66)
- شبيبة الأحرار تطالب بعطلة "السنة الأمازيغية" - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أم تخدع أولادها الثلاثة لأكثر من عقدين بإخفاء هوية الأب الحقيقي
نشأ Joel Mason على يد Richard Mason مؤسس موقع مقارنة الأسعار MoneySuperMarket، حتى علم المليونير الحقيقة عندما قال له الأطباء إنه عقيم منذ الولادة ولا يمكن أن يكون أب الثلاثة الأولاد بعد أن شخص الأطباء حالته بإصابته بالتليف الكيسي، وهو ما يمنع من الإنجاب نهائيا.
ودفعت الزوجة Maso السابقة مبلغ 250.000 جنيه إسترليني في أعقاب قضية قانونية استثنائية سمحت لها بالحفاظ على هوية الأب الحقيقية، في وقت يقول الابن إنه لا يرغب في معرفة من هو والده.
وتحدث الشاب Joel البالغ من العمر 19 عاما لأول مرة في أحد المقابلات المثيرة للجدل قائلا: "أنا لم أكن مع أمي حينما حدث هذا، نحن جميعا على ما يرام، فقد كان لديها زوج غير سعيد وأرادت أولاد، وها نحن. أنا لم أكن أعلم قبل عامين أن Richard لم يكن والدي الحقيقي". وعلى الرغم من اعتراف الشاب بأنه على علاقة صعبة مع Mason ولم يتحدث معه منذ ثلاث سنوات، ولكنه سيظل والده الحقيقي، وزاد: "رغم طباعه الغريبة، كما أنه شخص لا تحب البقاء معه لكونه متلاعبا للغاية، وهذا ما بدأت ألاحظه بعمر الـ 15، ولكن على الرغم من هذا لازال والدي، وأنا لن أبحث عن والدي الحقيقي".