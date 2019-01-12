الأمريكيون لا يلدون الأطفال بأعداد كافية .. هذه الأسباب

هسبريس - متابعة

أعلنت أحدث التقارير الحكومية أن السكان الأمريكيين لديهم عدد قليل من الأطفال الرضع، أقل من الأعداد المطلوبة لسد الأعداد الحالية للسكان.

كما أشار الباحثون في مراكز السيطرة على الأمراض الوقائية، في تقرير صدر في وقت مبكر من يوم الخميس، إلى أنه لكي يتكاثر السكان الحاليون بأعدادهم الحالية فإن معدل الخصوبة الكلي يحتاج إلى 2100 ولادة لكل 1000 امرأة في عمر الإنجاب على مدى حياتهن، ولكن أحدث البيانات تشير إلى أن المعدل الحالي يبلغ 1.765.5 لكل 1000 امرأة في عمر الإنجاب، وهو أقل بنسبة 16% من العدد المطلوب للحفاظ على استقرار أعداد السكان بدون الحاجة إلى الهجرة.

ويأتي هذا في وقت انخفض أيضا معدل الخصوبة الإجمالي بتناقص لمدة 7 سنوات، ولكن الأرقام الخاصة بعام 2017 تمثل أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، فقد كان المعدل لعام 2016 هو 1،820.5، وسنة 2015 كان 1،843.5، ولعام 2014 كان 1،862.5.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الانخفاض لا يرجع إلى سبب واحد، بل هو عبارة عن مزيج من عدة عوامل، بما في ذلك تغيير الاقتصاد، وتأخر وقت الولادة بالنسبة للنساء اللواتي يتابعن وظائف التعليم، بالإضافة إلى توافر وسائل منع الحمل بشكل أكبر وانخفاض حالات الحمل في سن المراهقة. وفي النهاية ينتهي الحال بهؤلاء النساء إلى إنجاب طفلين أو أكثر.

فيما قالت الدكتورة Helen Kim، وهي أستاذة مشاركة في كلية Feinberg للطب في جامعة Northwestern: "أعتقد أنه مع تأخر النساء في الإنجاب قد لا يدركن أن الخصوبة تتناقص مع تقدم العمر، وأن هناك حدود دائما لما يمكن أن تقدمه علاجات الخصوبة لهن.. على الرغم من وجود تقارير عن زيادة معدلات المواليد بين النساء والمسنات، قد لا يكون ذلك كافيا لتعويض الهبوط في الولادات بين النساء الأصغر سنا".