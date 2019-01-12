24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
07:0008:3013:4116:1918:4220:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. اكتشاف جثة خمسيني وسط غطاء غابوي في سطات (5.00)

  2. سوريا: صواريخ إسرائيلية تستهدف مطار دمشق (5.00)

  3. كافكا وصراصير مكة.. (5.00)

  4. الإدريسي: الأمازيغية عَلم أجنبي عِرْقِي يؤسس للطائفية والصراع (5.00)

  5. مستثمرة مغربية تناشد الملك تيسير مشروع إيكولوجي في الخميسات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | الأمريكيون لا يلدون الأطفال بأعداد كافية .. هذه الأسباب

الأمريكيون لا يلدون الأطفال بأعداد كافية .. هذه الأسباب

الأمريكيون لا يلدون الأطفال بأعداد كافية .. هذه الأسباب
هسبريس - متابعة
السبت 12 يناير 2019 - 11:00

أعلنت أحدث التقارير الحكومية أن السكان الأمريكيين لديهم عدد قليل من الأطفال الرضع، أقل من الأعداد المطلوبة لسد الأعداد الحالية للسكان.

كما أشار الباحثون في مراكز السيطرة على الأمراض الوقائية، في تقرير صدر في وقت مبكر من يوم الخميس، إلى أنه لكي يتكاثر السكان الحاليون بأعدادهم الحالية فإن معدل الخصوبة الكلي يحتاج إلى 2100 ولادة لكل 1000 امرأة في عمر الإنجاب على مدى حياتهن، ولكن أحدث البيانات تشير إلى أن المعدل الحالي يبلغ 1.765.5 لكل 1000 امرأة في عمر الإنجاب، وهو أقل بنسبة 16% من العدد المطلوب للحفاظ على استقرار أعداد السكان بدون الحاجة إلى الهجرة.

ويأتي هذا في وقت انخفض أيضا معدل الخصوبة الإجمالي بتناقص لمدة 7 سنوات، ولكن الأرقام الخاصة بعام 2017 تمثل أكبر انخفاض في التاريخ الحديث، فقد كان المعدل لعام 2016 هو 1،820.5، وسنة 2015 كان 1،843.5، ولعام 2014 كان 1،862.5.

وأشار الخبراء إلى أن هذا الانخفاض لا يرجع إلى سبب واحد، بل هو عبارة عن مزيج من عدة عوامل، بما في ذلك تغيير الاقتصاد، وتأخر وقت الولادة بالنسبة للنساء اللواتي يتابعن وظائف التعليم، بالإضافة إلى توافر وسائل منع الحمل بشكل أكبر وانخفاض حالات الحمل في سن المراهقة. وفي النهاية ينتهي الحال بهؤلاء النساء إلى إنجاب طفلين أو أكثر.

فيما قالت الدكتورة Helen Kim، وهي أستاذة مشاركة في كلية Feinberg للطب في جامعة Northwestern: "أعتقد أنه مع تأخر النساء في الإنجاب قد لا يدركن أن الخصوبة تتناقص مع تقدم العمر، وأن هناك حدود دائما لما يمكن أن تقدمه علاجات الخصوبة لهن.. على الرغم من وجود تقارير عن زيادة معدلات المواليد بين النساء والمسنات، قد لا يكون ذلك كافيا لتعويض الهبوط في الولادات بين النساء الأصغر سنا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.