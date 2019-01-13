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إيدي ميرفي يستعد للبحث عن مقفود في أمريكا

إيدي ميرفي يستعد للبحث عن مقفود في أمريكا
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 يناير 2019 - 07:40

أعطت شركة الانتاج السينمائي الامريكية "باراماونت بيكتشرز" الضوء الاخضر للبدء في الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي الشهير "Coming to America"، من بطولة النجم إيدي ميرفي.

وتعاقدت الشركة مع كريغ برور لإخراج الفيلم، بعد روح الالفة التي جمعته مع الممثل الكوميدي خلال فيلم "Dolemite Is My Name"، والذي انتهيا للتو من تصويره معا.

وسيعود ميرفي مرة أخري ليجسد شخصية أكيم، الامير الإفريقي المدلل الذي يشعر بالملل من أن يتم البحث له عن زوجات محتملات، فقرر السفر إلى كوينز (نيويورك)، بشكل متخفي، للبحث عن زوجة له، والتي يقع لاحقا في حبها بالفعل.

وتقوم كينيا باريس بعمل تعديلات على النص الذي كتبه كل من باري بلاوستين وديفيد شيفيلد للجزء الأول. وقد حقق الفيلم، من إخراج جون لانديس، إيرادات وصلت إلى ما يقرب من 300 مليون دولار ورُشح لجائزتي أوسكار.

وسيكتشف أكيم في الجزء الثاني أن لديه ابنا مفقودا، وسيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن الوريث الثاني لعرش زاموندا.

ومن المتوقع ان يشارك ممثلون من الجزء الأول للفيلم، مثل أرسينيو هول وشاري هيدلي، وجون آموس وجيمس إيرل جونز، ويقومون بنفس ادوارهم.

ومن المقرر أن يبدأ التصوير هذا العام، بينما قال ميرفي في بيان: "أشعر بسعادة بالغة لأن الفيلم سيخرج إلى النور أخيرا"، وأضاف: "جمعنا فريقا رائعا وأتطلع إلى إعادة تلك الشخصيات الكلاسيكية والمحببة إلى الشاشة الكبيرة".

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