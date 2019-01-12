محتالان ينتحلان صفة شرطيين للاستيلاء على أموال من ضحايا مسنّين

هسبريس ـ مُتابعة

ألقي القبض على شخصين يشتبه في ارتكابهما جريمة الاحتيال وينتميان إلى عصابة من تسعة مجرمين.

وقالت الشرطة والادعاء العام اليوم السبت، في برلين، إن الرجلين البالغين 25 و26 عاما، مارسا الخداع على مدار شهور من خلال الادعاء بأنهما شرطيان واستوليا على مبالغ مالية من كبار السن من خلال ذلك، وقد صدر أمر بالقبض عليهما.

أضافت شرطة برلين والادعاء العام إن تحديد هويتهما تمت بالتعاون مع شرطة مدينة شتوتغارت جنوب غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة إن عمليات الاحتيال التي قام بها الشخصان لم تقتصر على العاصمة برلين فقط.

وأسفرت عمليات تفتيش لعدد من الشقق السكنية وكذلك مقار عمل المشتبه بهما الرئيسيين أسفرت عن مصادرة أدلة عديدة وكذلك مصادرة مبلغ 65 ألف يورو.

وجاء في بيان لجهات التحقيق أن العصابة يمكن أن تكون متورطة في جرائم أخرى.

ويشير مسار عمليات الاحتيال، التي تمت حتى الآن، إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا يتصلون بضحاياهم من المسنين على أنهم رجال شرطة ويحصلون منهم على مقتنيات ثمينة وأموال.