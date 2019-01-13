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الرئيسية | منوعات | عقوبة وغرامة مالية لرجل مارس الجنس مع بقرتين

عقوبة وغرامة مالية لرجل مارس الجنس مع بقرتين

عقوبة وغرامة مالية لرجل مارس الجنس مع بقرتين
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 13 يناير 2019 - 20:40

أورد موقع صحيفة "واشنطن تايمز" أن رجلاً من مدينة إبسويتش (داكوتا الجنوبية) في الولايات المتحدة الأمريكية، حُكم عليه بالخدمة 60 يوماً في السجن، ووضعه تحت المراقبة خمس سنوات، بعد اعترافه باعتداءات جنسية على عجلين.

وأشار موقع "ذا صن" أيضاً أن الفاعل جيمس ش. (58 عاماً)، كانت له اعتداءات جنسية على بقرتين صغيرين في الفترة الممتدة بين 2016 و2017. وأضاف الموقع البريطاني أن صاحبة البقر اكتشفت أمر جيمس وهو يمارس فعلته مع بقرة صغيرة لا يتعدى عمرها أربعة أسابيع، فيما اعترف الفاعل أنه اعتدى جنسياً على بقرة أخرى أيضاً.

وفي نفس السياق، قالت سارة صاحبة هذه الحيوانات أمام المحكمة، إن ما قام به جيمس ش. "جعلها تشعر بعدم الأمان في منزلها".

وذكر موقع "ذا صن" أن عقوبة هذا الفاعل كان من المحتمل أن تصل إلى أربع سنوات وغرامة قدرها 8000 دولاراً. وأردف أن الإدعاء العام أسقط أربع تهم أخرى على الفاعل، بموجب شروط اتفاق الإقرار بالذنب.

في المقابل، قال الرجل إنه لن يعود أبداً إلى المزرعة التي ارتكب فيها أعمالاً "مقززة". وأضاف أن ما قام به جعله في موقف حرج هو وعائلته، بينما أكد مارشال لوفرين محامي المتهم أن هذا الأخير، وجد صعوبة في العثور على عمل، إلاّ أنه عثر عليه أخيراً.

وإلى جانب العقوبة، يتحتم على الرجل الآن دفع 808 دولاراً غرامة وتكاليف المحكمة و2100 دولاراً لتغطية تكاليف اخضاعه لتقييم نفسي وسلوكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربية الأحد 13 يناير 2019 - 20:57
تبارك الله ماشاء على العدل فبلاد الرفق بالحيوان هاذا اغتصب الحيوان وكيف تطبق فيه القانون ماعقلو عليه واخا كبير فالسن فما بالك كن اغتصب شي وحدة،ايوا اجيو احنا اغتصب المرأة ولا البهيمة كيف كيف لا حق ولا عدل ولا قانون كيطيبونا غير بلا بلا بلا كيت الي كلات الدقة تبردها بوحدها
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2 - زهير بومية الأحد 13 يناير 2019 - 20:58
هاهاها حتى الميريكان عندهم سيدي قاسم يا سلام هههه
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3 - diablo الأحد 13 يناير 2019 - 21:00
ما اثار انتباهي هو جمال ونظافة وصحة هذه العجول في بيئة جميلة. الانسان والحيوان والطبيعة يتقاسمون نفس العناية!
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