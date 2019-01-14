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الرئيسية | منوعات | فيديو لامرأتين تقتلان 16 كلبا ضربا بالعصي يتسبب في غضب بالهند

فيديو لامرأتين تقتلان 16 كلبا ضربا بالعصي يتسبب في غضب بالهند

فيديو لامرأتين تقتلان 16 كلبا ضربا بالعصي يتسبب في غضب بالهند
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 14 يناير 2019 - 03:22

تسبب مقطع فيديو تم تداوله على الانترنت، اليوم الاثنين، تظهر به امرأتان تقومان بقتل 16 كلبا صغيرا ضربا بالعصي، في منشأة تابعة لمستشفى حكومي بمدينة كلكتا في شرق الهند، في حالة من الغضب.

وأفادت صحيفة "هندوستان تايمز" الاخبارية الهندية على موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، بأن مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية، والذي تم تصويره أمس الأحد، يُظهر امرأتان ترتديان قفازات وتقومان بضرب الجراء، بقسوة حتى أثناء محاولتها الهرب.

وقد دفع الحادث السلطات في كلية ومستشفى "نيل راتان سيركار" للطب بكلكتا عاصمة ولاية غرب البنجال، إلى تكليف فريق مكون من ثلاثة أعضاء بالتحقيق في الواقعة.

كما تقوم الشرطة بالتحقيق في الواقعة أيضا، بحسب الصحيفة.

ويبدو من مقطع الفيديو أنه قد تم تصويره من الطابق الثاني أو الثالث للمنشأة الحكومية التابعة لكلية طب الأسنان.

وذكرت الصحيفة أنه قد تم العثور على جثث الجراء مساء أمس الاحد في منطقة مهجورة، يتم التخلص فيها من نفايات قسم أمراض النساء.

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