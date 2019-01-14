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لص مختلف.. يسرق أضواء سيارة الشرطة ويمشي مبتسماً
الاثنين 14 يناير 2019 - 18:38
أصدرت شرطة النقل البريطانية أحد فيديوهات كاميرات المراقبة في محاولة لتعقب أثر الرجل المبتسم السارق لأضواء الشرطة الزرقاء من أعلى سيارة الشرطة، حيث التقطته الكاميرات وهو يحملها على كتفة ويمشي سعيداً.
وقد وقع الحادث في محطة سندرلاند للسكك الحديد قبل الساعة الـ 4:30 صباحا يوم الأربعاء الـ26 من ديسمبر 2018، وحاليا يستمع ضباط الشرطة لمعلومات يمكن من خلالها المساعدة في عملية التعقب للوصول إلى السارق الذي يظهر ملامحه ذو شعر داكن يرتدي سترة زرقاء وحذاء رياضيا ولكن هل تأمل الشرطة حقاً في أن يتجاوز الشهود السخرية وفعلاً يساعدهم في العثور على هذا اللص المميز؟.