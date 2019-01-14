24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4116:2118:4420:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. جهة الشرق تنجز مشاريع تنموية بإقليم الدريوش (5.00)

  2. مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)

  3. معصيد: الحكومة تناقش "الميكا" وتبخّس السياسة (5.00)

  4. "مارتشيكا" تبدع "رماس" أمام مغاربة فرانكفورت (5.00)

  5. أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | لص مختلف.. يسرق أضواء سيارة الشرطة ويمشي مبتسماً

لص مختلف.. يسرق أضواء سيارة الشرطة ويمشي مبتسماً

لص مختلف.. يسرق أضواء سيارة الشرطة ويمشي مبتسماً
هسبريس - متابعة
الاثنين 14 يناير 2019 - 18:38

أصدرت شرطة النقل البريطانية أحد فيديوهات كاميرات المراقبة في محاولة لتعقب أثر الرجل المبتسم السارق لأضواء الشرطة الزرقاء من أعلى سيارة الشرطة، حيث التقطته الكاميرات وهو يحملها على كتفة ويمشي سعيداً.

وقد وقع الحادث في محطة سندرلاند للسكك الحديد قبل الساعة الـ 4:30 صباحا يوم الأربعاء الـ26 من ديسمبر 2018، وحاليا يستمع ضباط الشرطة لمعلومات يمكن من خلالها المساعدة في عملية التعقب للوصول إلى السارق الذي يظهر ملامحه ذو شعر داكن يرتدي سترة زرقاء وحذاء رياضيا ولكن هل تأمل الشرطة حقاً في أن يتجاوز الشهود السخرية وفعلاً يساعدهم في العثور على هذا اللص المميز؟.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.