بسبب تحدي فيلم Bird Box حادث تصادم آخر في فلوريدا

هسبريس - متابعة

اتخذت مراكز الشرطة في ولاية يوتا الأمريكية خطوة غير معتادة تحث فيها السكان على عدم القيادة وهم معصوبي العينين بعد ظهور تحدّ عبر الأنترنيت مستوحى من أحد أفلام الرعب أدى إلى وقع حوادث.

وقادت مراهقة سيارتها وهي تضع قبعتها على عينيها أثناء القيادة ضمن مشاركتها لتحدّ جديد يدعى "Bird Box Challenge"، وجاء الهوس بهذا التحدى من الفيلم المعروض على نتفليكس بسبب Bird Box حادث تصادم آخر في فلوريدا بطولة النجمة Sandra Bullock على الرغم من تحذير القناة من هذا التحدى.

وهذا الأسبوع جاءت النصيحة من جانب شرطة Layton قائلة: "لا يغتفر أن يقوم أي شخص بفعل مثل هذا الأمر، ليس فقط من أجل الحفاظ على نفسك؛ ولكن من أجل كل شخص متواجد على الطريق".

في الفيلم تلعب النجمة Bullock دور أم لطفلين يرتديان عصبة على العين باستمرار لتجنب رؤية شيء قوي غامض يجبر الناس عند رؤيته على الانتحار وفقد حياتهم الخاصة، وخلال القصة تحاول الأم توجيه ابنيها لعبور النهر دون أن يقوم أي منهما بالنظر نهائيا.