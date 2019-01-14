24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:59
|08:30
|13:41
|16:21
|18:44
|20:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ثانوية الجولان تحتفي بذكرى 11 يناير
- قانون الجمعيات يكرس هيمنة السلطة في الجزائر
- حقوقيون إسبان يتهمون المغرب بإيذاء مهاجرين
- في صعوبات الانتقال إلى الديمقراطية
- حملة طبية مجانية تداوي مئات الفقراء في الحوز
مقاولات تقنع مستثمرين أجانب بتسويق الدراجات الكهربائية بالمغرب (5.00)
- بنكيران: نزع ماء العينين للحجاب لا يصطدم مع المرجعية الإسلامية - (127)
- الفولكلور والاستعراضات يؤثثان احتفالات أمازيغ الجزائر بالعام الجديد - (61)
- أوجار: دستور المغرب ليس سوقا للتجار والأمازيغية أولوية "الأحرار" - (54)
- المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية الصيد البحري في بروكسيل - (46)
- بوريطة يدخل على خطّ اتهام سفير المغرب في غانا بالتحرش الجنسي - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وفاة متزلج بريطاني مسنّ بعد سقوطه من ارتفاع أكثر من 30 مترا
ذكرت خدمات الإنقاذ الجبلية أن رجلا توفي أثناء التزلج بجبال الألب الفرنسية بمنتجع ميربيل الفرنسي بعد سقوطه أثناء وجوده بمصعد بالجبل، كما قال عمال الإنقاذ إن الرجل البالغ من العمر 65 عاما كانت تجلس بجواره صديقته أثناء التزلج وانزلق بعد وقت قصير من بدء التزلج ليسقط على الأرض، ليتم عقبها استدعاء خدمات الطوارئ في الساعة الـ 12:30 إلى مصعد Roc-de-Tougne، ليصل على الفور 6 من خدمات الطوارئ مع أثنين من الأطباء في محاولة لإنقاذ الرجل.
وبعد محاولات إنعاش استمرت لما يقرب من الساعتين، أعلنت وفاته في مكان الحادث، لتبدأ الشرطة التحقيق في وفاة الرجل البالغ من العمر 65 عام للتأكد من تعرضه لسكتة قلبية قبل أن يسقط من ارتفاع 32 قدما من منصة التلفريك، أو إذا كانت الضحية في وضع عدم راحة أو لا يمكن أن يكون ساعد في سقوط الضحية والتحقيق في طرق الأمان بها.
الجدير بالذكر أنه تم بناء هذا المصعد من ستة مقاعد من قبل شركة Pomagalski الفرنسية في عام 2017 حيث يمكنه نقل 2400 شخص في الساعة.