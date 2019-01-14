وفاة متزلج بريطاني مسنّ بعد سقوطه من ارتفاع أكثر من 30 مترا

هسبريس - متابعة

ذكرت خدمات الإنقاذ الجبلية أن رجلا توفي أثناء التزلج بجبال الألب الفرنسية بمنتجع ميربيل الفرنسي بعد سقوطه أثناء وجوده بمصعد بالجبل، كما قال عمال الإنقاذ إن الرجل البالغ من العمر 65 عاما كانت تجلس بجواره صديقته أثناء التزلج وانزلق بعد وقت قصير من بدء التزلج ليسقط على الأرض، ليتم عقبها استدعاء خدمات الطوارئ في الساعة الـ 12:30 إلى مصعد Roc-de-Tougne، ليصل على الفور 6 من خدمات الطوارئ مع أثنين من الأطباء في محاولة لإنقاذ الرجل.

وبعد محاولات إنعاش استمرت لما يقرب من الساعتين، أعلنت وفاته في مكان الحادث، لتبدأ الشرطة التحقيق في وفاة الرجل البالغ من العمر 65 عام للتأكد من تعرضه لسكتة قلبية قبل أن يسقط من ارتفاع 32 قدما من منصة التلفريك، أو إذا كانت الضحية في وضع عدم راحة أو لا يمكن أن يكون ساعد في سقوط الضحية والتحقيق في طرق الأمان بها.

الجدير بالذكر أنه تم بناء هذا المصعد من ستة مقاعد من قبل شركة Pomagalski الفرنسية في عام 2017 حيث يمكنه نقل 2400 شخص في الساعة.