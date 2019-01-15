مطاردة مؤثرة.. طفل يطارد شخصا سرق كلبه

هسبريس ـ مُتابعة

مرّت اللحظات يائسة ثقيلة على طفل وهو يرى سارق الجرو الخاص به ويدعوه بأن يتوقف، كان الطفل الصغير المسكين قد تعرض لسرقة الجرو المحبوب له البالغ من العمر 3 أشهر ويدعى Mela.

فقد قامت أسرة الطفل بإعداد صفحة على الفيسبوك في محاولة للعثور على Mela وإعادتها إلى المنزل، لتنشر الأسرة على الصفحة في بيان قائلة: "هذه اللقطات للحظة سرقة Mela من Underwood Lane في المنطقة التي استطاعت الكاميرات التقاط تلك الصور للسارق، وفيها يقترب السارق من الطفل ويشرع في التحدث إليه ثم في النهاية قرر أخذ الجرو منه".

"ليسارع الصغير في المشي جانبا في محاولة لمواكبته، وبمجرد الوصول إلى هذا الجانب قرر السارق التحرك والهرب منه، ليبدأ الصغير في الصراخ أملاً منه في أن يتوقف السارق".

كما كتب والد الطفل Aleksandra Pater نداءه الخاص على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "الصبي الصغير هو ابني، وتم اختطاف الكلب منه دون إذنه أو رضاه.. لقد وضعنا بعض الملصقات في إحدى المدارس الثانوية أملا في عودتها إن كانت على قيد الحياة"، لتبدأ الأسرة في تلقي استجابات مذهلة من أشخاص يحاولون المساعدة والتي انتهت بعودتها أخيراً إلى الأسرة.

كما أعلنت شرطة Cheshire عن تلك الأخبار السارة من خلال المشاركة على موقع فيسبوك، فكتبت: "يمكن الآن أن نؤكد أن Jack Russell قد استعاد الجرو المفضل له Mela إلى منزله من خلال بعض المعلومات التي عمل على مشاركتها المساعدين".