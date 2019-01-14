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لقطات تظهر أربعة أسود يعطلون حركات المرور في جنوب إفريقيا

لقطات تظهر أربعة أسود يعطلون حركات المرور في جنوب إفريقيا
هسبريس - متابعة
الاثنين 14 يناير 2019 - 20:20

في منظر رائع يظهر أربعة من الأسود يقومون بتعطيل حركة مرور السيارات جنوب إفريقيا، حيث تظهر اللقطات المنشورة أربعة أسود في دورية في حديقة Kruger الوطنية، ليحصل الفيديو عقب النشر على أكثر من مليونيْ مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما علق أحد مستخدمي فيسبوك قائلا: "يا له من منظر رائع".

وحسب مصور الحياة البرية Grant Atkinson فإن الذكور في جنوب إفريقيا يعيشون عادة في تحالفات في منطقة الجنوب الإفريقي جنوب نهر Zambezi، حيث يبلغ متوسط حجم هذا التحالف اثنين من الأسود وحتى 7 أسود.

"تتكون هذه الائتلافات من الأسود عادة من أخوة وأحيانا أخوان غير أشقاء وأبناء عمومة، تبدأ هذه عادة عندما تكون تلك الأسود أشبال للتشكل هذه التحالفات في وقت لاحق من حياتهم، مستكملا أن التحالفات الناجحة بين هذه الأسود عادة ما تستطيع أن تجد الإناث بسهولة، وبهذا يقضون وقت أطول في التزاوج".

"الشيء الآخر الذي يحدث هو أن الذكور داخل هذا الائتلاف قد يبدؤون في التحرك بمفردهم ولكن دائما ما تكون هذه التحركات من قبل هذه الذكور مؤقتة وغالبا ما تكون للبحث عن إناث جديدة، كما لاحظ المصور أن الذكور المتجولين يعودون بعد أسبوع إلى شركائهم في هذا التحالف".

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