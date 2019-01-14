سيارة بـ"أربعة أرجل" لمواجهة الطوارئ .. تعرف على مستقبل الإنقاذ والإسعاف

هسبريس - متابعة

لازال المستقبل يحمل معه الكثير من التطورات التكنولوجية. ومع تزايد حدوث الكوارث الطبيعية يجب أن تتجه التكنولوجيا إلى الاهتمام بهذا الجانب أيضا، إذ إن فكرة الوصول إلى أي من ضحايا الكوارث الطبيعية والانهيارات من أكثر الأمور أهمية، لكن التخوف من حدوث الانهيارات وتوابعها في أوقات كثيرة يحد من أداء مهام الإنقاذ والإسعاف على أكمل وجه.

لكن ربما سيتغير الوضع مع Elevate، الاختراع الجديد والذكي الذي ظهر مؤخراً في معرض السلع الاستهلاكية CES 2019 من قسم CRADLE التابع لشركة Hyundai، وهي سيارة سيكون بإمكانها الصعود والزحف حتى في أكثر العقبات صعوبة، خاصة أن كلا من العجلات الأربع موصلة بأقدام مفصلية قابلة للتمدد.

واستناد إلى منصة EV، يمكن نشر Elevate في مجموعة متنوعة من الطوارئ، من بينها الزلازل والأعاصير والانهيارات وتسونامي أيضا؛ وذلك ببساطة سيكون عن طريق تبديل المقصورة الرئيسية ليتم منح كل ساق خمس درجات من الحرية، في وقت ترتبط كل من العجلات الأربع بمحركها الخاص، ما يمنحها إمكانية الحفاظ على تقدمها.

وسيكون بإمكان السيارة أيضا أن تقوم بتثبيت أي من العجلات في المكان أو حتى السير فوق الحطام، وفي حالة الانتهاء يمكنها العودة لتكون سيارة EV تقليدية تمشي على عجلات بصورة طبيعية. ترى كم ستأخذ من الوقت هذه التقنية للوصول إلى جهات الإنقاذ والحماية المختصة؟.