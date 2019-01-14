رجل يضحي بصحته مدى الحياة ويبيع كليته لشراء "أيفون"!

هسبريس - متابعة

قرر شاب في سن المراهقة التخلي عن كليته لشراء جهازي أيفون وأيباد جديدين، ليصبح طريح الفراش مدى الحياة بعد أن فشلت كليته المتبقية في أداء وظائفها.

وكان الشاب الصيني Wang Shangkun، البالغ من العمر الآن 25 عاما، يبلغ من العمر 17 عاما فقط عندما قرر بيع كليته اليمنى في السوق السوداء عام 2011.

وحصل المراهق مقابل هذه الصفقة حينها على 4500 دولار، فاشترى جهازي iPhone 4 و iPad 2بتلك الأموال، وبرر حينها هذه الخطوة قائلا: "لماذا أحتاج كلية ثانية؟".

ولكن الشاب الآن يعيش في الفراش، ويعتمد على غسيل الكلى للنجاة من الفشل الكلوي. كما كشفت وسائل الإعلام الصينية أن السبب وراء حدوث هذا أن الوضع الصحي الذي حدثت فيه ظروف العملية غير القانونية، إلى جانب نقص الرعاية الصحية في فترة ما بعد العملية، أدى إلى قصور كلوي بعد فترة وجيزة من إجرائها.

كما اضطر أيضا السيد Wang إلى التخلي عن دراسته، ويعيش الآن على المنافع الاجتماعية، بينما اعتقل ما يقرب من 9 أشخاص في ما يتعلق بهذه القضية، وسجن 5، بمن فيهم الجراحون الذين قاموا بإجراء العملية عام 2012. وفي النهاية منحت العائلة 300.000$ كتعويض في وقت لاحق من هذا العام.

كان كل هذا فقط لشراء هاتف أيفون للتباهي بين الأصدقاء، لكن هل كان الأمر حقاً يستحق؟.