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الرئيسية | منوعات | رجل يضحي بصحته مدى الحياة ويبيع كليته لشراء "أيفون"!

رجل يضحي بصحته مدى الحياة ويبيع كليته لشراء "أيفون"!

رجل يضحي بصحته مدى الحياة ويبيع كليته لشراء "أيفون"!
هسبريس - متابعة
الاثنين 14 يناير 2019 - 12:27

قرر شاب في سن المراهقة التخلي عن كليته لشراء جهازي أيفون وأيباد جديدين، ليصبح طريح الفراش مدى الحياة بعد أن فشلت كليته المتبقية في أداء وظائفها.

وكان الشاب الصيني Wang Shangkun، البالغ من العمر الآن 25 عاما، يبلغ من العمر 17 عاما فقط عندما قرر بيع كليته اليمنى في السوق السوداء عام 2011.

وحصل المراهق مقابل هذه الصفقة حينها على 4500 دولار، فاشترى جهازي iPhone 4 و iPad 2بتلك الأموال، وبرر حينها هذه الخطوة قائلا: "لماذا أحتاج كلية ثانية؟".

ولكن الشاب الآن يعيش في الفراش، ويعتمد على غسيل الكلى للنجاة من الفشل الكلوي. كما كشفت وسائل الإعلام الصينية أن السبب وراء حدوث هذا أن الوضع الصحي الذي حدثت فيه ظروف العملية غير القانونية، إلى جانب نقص الرعاية الصحية في فترة ما بعد العملية، أدى إلى قصور كلوي بعد فترة وجيزة من إجرائها.

كما اضطر أيضا السيد Wang إلى التخلي عن دراسته، ويعيش الآن على المنافع الاجتماعية، بينما اعتقل ما يقرب من 9 أشخاص في ما يتعلق بهذه القضية، وسجن 5، بمن فيهم الجراحون الذين قاموا بإجراء العملية عام 2012. وفي النهاية منحت العائلة 300.000$ كتعويض في وقت لاحق من هذا العام.

كان كل هذا فقط لشراء هاتف أيفون للتباهي بين الأصدقاء، لكن هل كان الأمر حقاً يستحق؟.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بيبي هولاندي الاثنين 14 يناير 2019 - 17:19
نعم يستحق من أجل 304 الف دولار
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-39
2 - mmmmmmmm الاثنين 14 يناير 2019 - 17:24
لا حول ولاقوة إلا بالله...و لاا أموال العالم تعوض الإنسان عن صحته
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28
3 - اسماعيل الماموني الاثنين 14 يناير 2019 - 17:30
ضحى بكليته واشترى الآيفون وها هو الآن طريح الفراش ومستقبل جيد فبما نفعه هذا الآيفون؟ هذا انسان غير طبيعي يجب أن يعيش كل منا على قدر استطاعته فالهم ارزقنا القناعة
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19
4 - ilyess الاثنين 14 يناير 2019 - 17:31
طبعا لا يستحق..........الصحة لا تقدر بثمن
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18
5 - عباس الاثنين 14 يناير 2019 - 17:31
أنا مستعد نبيع الكلوة ديالي باش نخرج من هاد البلاد ...
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-22
6 - moslima الاثنين 14 يناير 2019 - 17:51
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صيحة الإنسان لتوقدر بثمن هاو بقى طريح الفراش باش نفعو هاد ايفون الصحة تاج فوق راس المريض هذا التاج مكيشوفو غير لمريض وسلموا على خير البشر محمد بن عبدالله
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3
7 - صلاح الدين الاثنين 14 يناير 2019 - 17:55
لا يستحق بتاتا، أنا الاسبوع الماضي قمت بشراء الايفون 5 ب 450 درهم فقط، و أنتظر خروج النسخة الحديثة كي ينخفض ثمن الايفون 7 و أقوم بشراءه فقط ببيع القديم و زيادة بعض الدراهم دون الحاجة لبيع كليتي
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4
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