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كُتّاب وآراء
مدرسة تدفع حياتها ثمناً لإنقاذ طفلة من الاصطدام بسيارة
توفيت مدرسة بعد أن صدمتها سيارة بينما كانت تحاول إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات. وتم إعلان وفاة Dawn Croke ، وهي معلمة وأم لطفلين، في مسرح الحادث بعد حادثة الاصطدام التي وقعت بالقرب من مدرسة سان كرونا الوطنية في Dungloe: Ireland.
ووفقا لما أعلنته مجلة Irish Mirror فإن المعلمة دفعت الطفلة إلى مكان آمن وأصيبت هي بعد ذلك بعدما صدمتها سيارة جيب، ما أدى إلى قتلها على الفور، بينما تم نقل الطفلة الصغيرة التي أصيبت أيضا إلى المستشفى لتتلقى العلاج من كسر في الحوض وإصابة في قدمها، ليؤكد الأطباء أنها ستستعيد تعافيها نهائيا في وقت قريب.
فيما وصفت Dawn، والتي كان يعمل والدها أيضا مدرساً، بأنها موهوبة بشكل استثنائي، وتتمتع بشخصية هائلة؛ وتقدمت المدرسة التي عملت بها بخطاب نعي جاء في مضمونه: "يود مجتمعنا المدرسي أن يقدم خالص التعازي لوفاة زميلتنا وصديقتنا السيدة Dawn Croke، في وقت أغلقت المدرسة يوم الجمعة وستبقى مغلقة يوم الإثنين بكامله كدليل على الاحترام والتقدير لشخصها".