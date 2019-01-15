24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/01/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5908:3013:4216:2218:4520:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. المحكمة تمنح السراح المؤقت لممرضتي "الليمون" (5.00)

  2. مطيع يرفع عصا "التوبة من الفضائح" على رؤوس "قيادات الإخوان" (5.00)

  3. واقع المستشفيات وخدمات الصحة في القرى يحاصر الدكالي بالبرلمان (5.00)

  4. أهرامات الجزائر تواصل كتمان "أسرار غامضة" (5.00)

  5. فك العزلة يخرج جمعويين إلى الاحتجاج بسطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | منوعات | امرأة تركب عربة تسوق وتشرب خمرا تمنع من ولوج متجر مدى الحياة

امرأة تركب عربة تسوق وتشرب خمرا تمنع من ولوج متجر مدى الحياة

امرأة تركب عربة تسوق وتشرب خمرا تمنع من ولوج متجر مدى الحياة
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 15 يناير 2019 - 11:00

تلقت الشرطة في ولاية تكساس دعوة غريبة من نوعها يوم الجمعة الماضي، تنطوي تفاصيلها على امرأة تشرب الخمر من علبة "برنجلز" في عربة تسوق بأحد محلات وول مارت.

وحسب ما تناقلته الأخبار فقد طلب موظفو المتجر من الضباط أن يقوموا بحظر دخول المرأة بعد أن كانت تشرب الخمر من علبة "برنجلز" لعدة ساعات، بينما كانت تستقل عربة التسوق داخل المتجر.

وحسب ما ورد فإن المرأة كانت تتجول في عربة تسوق كهربائية، تستخدم عادة من قبل الأشخاص الذين يعانون من احتياجات خاصة، وهي تشرب الخمر منذ الساعة السادسة صباحا، وعندما بحث الضباط عنها وجدوها في مطعم قريب، ليخبروها بأنها منعت من دخول محلات وول مارت مدى الحياة. وفي المقابل لم تبد المرأة أي تعليق!.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.