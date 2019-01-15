امرأة تركب عربة تسوق وتشرب خمرا تمنع من ولوج متجر مدى الحياة

هسبريس - متابعة

تلقت الشرطة في ولاية تكساس دعوة غريبة من نوعها يوم الجمعة الماضي، تنطوي تفاصيلها على امرأة تشرب الخمر من علبة "برنجلز" في عربة تسوق بأحد محلات وول مارت.

وحسب ما تناقلته الأخبار فقد طلب موظفو المتجر من الضباط أن يقوموا بحظر دخول المرأة بعد أن كانت تشرب الخمر من علبة "برنجلز" لعدة ساعات، بينما كانت تستقل عربة التسوق داخل المتجر.

وحسب ما ورد فإن المرأة كانت تتجول في عربة تسوق كهربائية، تستخدم عادة من قبل الأشخاص الذين يعانون من احتياجات خاصة، وهي تشرب الخمر منذ الساعة السادسة صباحا، وعندما بحث الضباط عنها وجدوها في مطعم قريب، ليخبروها بأنها منعت من دخول محلات وول مارت مدى الحياة. وفي المقابل لم تبد المرأة أي تعليق!.