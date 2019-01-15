نبوءات مخيفة .. نهاية العالم تتزامن مع كسوف القمر الدموي في 21 يناير 2019

هسبريس - متابعة

عادة ما تظهر نبوءات وتخمينات نهاية العالم مع أحداث الكسوف والخسوف، ويظل يرددها المؤمنون بها، مع الاستشهاد بمصادر من أي حضارة.

وهذه المرة تزامناً مع حدث فلكي مقبل، وهو قمر الذئب الدموي العملاق الذي ستشهده الأرض يوم 21 يناير المقبل، بدأت في الظهور مرة أخرى نبوءات وتحذيرات من نهاية العالم؛ هذه المرة استشهد أصحابها بالكتاب المقدس.

يظهر القمر المذهل 28 مرة فقط خلال القرن، ولكن ظهوره التالي يوم الـ21 من يناير مع هذا اللون الغريب ربما سيعني تحقق عدد من النبوءات، إذ يرى البعض أن قمر الدم هو أحد إنجازات النبوءة التوراتية، التي نشرت حولها سلسلة كبيرة من الكتب.

وكتب قس من كنيسة Megachurch أن تحول القمر إلى اللون الأحمر يشار إليه في الكتب المقدسة على أنه يكون قبل يوم من نهاية العالم؛ فيما تنبأت بعض الكتب المقدسة الأخرى بأن المسيحيين سينقلون إلى الجنة، في حين سيخوض الإسرائيليون حربا عظيمة تسمى هرمجدون، وسيعود المسيح إلى الأرض. واستشهد بذلك من أكثر من نص في الكتاب المقدس.

وترتبط حركة الخسوف القمري، وتحديداً ظاهرة القمر الدموي، أيضاً بالعديد من أساطير الحضارات القديمة وحضارات الهنود في أمريكا، حيث ينظر دائماً إلى ظهور تلك العلامة كبداية لسلسلة من الأحداث التي تليها نهاية العالم.

ترى، حتى حدوث تلك الظاهرة، كم ستكتسب تلك الأقاويل والأساطير من متابعين؟.